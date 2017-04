L'UMQ et la CCGJ présentent la conférence de la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy

L'union des municipalités du Québec (UMQ) et la Chambre de commerce du Grand Joliette (CCGJ) invitent la population à la conférence de la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy, le 11 avril prochain à 11 h 45 au Château Joliette.

Lors de ce dîner hors-série qui s’adresse à tous, mais plus particulièrement aux femmes, Mme Roy démystifiera la politique municipale. La présence de la gent féminine est encore très basse dans le monde municipal. On ne compte que 32 % d’élues, mairesses et conseillères confondues. Pour l’occasion, elle partagera son parcours inspirant et ce qui l’a poussé à prendre sa place dans ce domaine majoritairement masculin. « Mesdames, transposez votre leadership en affaires au service de votre municipalité », indique l’ambassadrice convaincue.

« Plus les femmes vont savoir c'est quoi le rôle des élus, plus elles vont avoir envie de venir. Il faut enlever ces barrières, ces images négatives de la politique et leur expliquer à quel point ça leur permet d'intervenir pour changer leur milieu », affirme Mme Roy.

Rappelons que Mme Roy a occupé le poste de conseillère municipale de 1996 à 2005 avant d'être élue mairesse. Elle est la deuxième femme à avoir occupé le poste de présidente de l'UMQ, de 2014 à 2016. Lors de son mandat, elle a parcouru le Québec pour faire valoir les intérêts des municipalités. Son parcours professionnel l'a amenée à devoir jongler avec plusieurs responsabilités, tout en restant près de ses concitoyens. « Elle est une femme de parole, de coeur et de tempérament qui défend les intérêts de ceux et celles qu'elle représente avec une conviction inébranlable », mentionne la CCGJ par voie de communiqué.

Il est possible de réserver des billets pour le dîner-conférence auprès de la Chambre de commerce par courriel à l'adresse info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450-759-6363.

Cet événement s'inscrit dans la tournée de conférences préélectorales de l'UMQ. Des élues municipales vont sillonner le Québec pour rencontrer des femmes et leur parler de l'importance de prendre leur place en politique et surtout de se faire confiance.