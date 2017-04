Cinq entreprises d’autréennes passent à la finale régionale

À la suite des décisions rendues par un jury local tenu le 29 mars dernier, Développement Économique D’Autray et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) de D’Autray-Joliette ont dévoilé les cinq entreprises qui représenteront le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray à la finale régionale du Défi OSEntreprendre.



Cette activité de reconnaissance vise à inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Un volet concerne les étudiants et l’autre les gens en processus de création d’entreprise. Au niveau régional, le défi compte 9 catégories officielles s’adressant aux nouveaux et futurs entrepreneurs. De plus, un prix spécial félicite l’entrepreneuriat féminin grâce à un partenariat avec Femmessor Lanaudière.



La Ferme Jalie, située à Sainte-Élisabeth, tentera de remporter le Prix Réussite inc. Cet honneur est décerné à une entreprise ayant déjà participé au concours, toujours en affaires depuis 5 ans et qui, au fil du temps, a su devenir un exemple inspirant et un modèle à suivre pour les autres entrepreneurs. Cette ferme laitière permet à deux familles d’en vivre tout en conservant une façon de pouvoir la transférer aux générations futures.



Le finaliste dans la catégorie Bioalimentaire est Les jardins de l’Île-Dupas. M. Jean-François Daoust est en tête de cette entreprise familiale spécialisée en culture maraîchère biologique. Ce producteur agricole confectionne et commercialise une cinquantaine de variétés de piments forts, des fines herbes et des semences.



Dans la catégorie Commerce, la palme revient à l’entreprise lavaltroise Chef canin, un distributeur de mets complets à base de viande crue, os, abats, fruits, légumes, huiles et minéraux essentiels. Tous des éléments favorables au bon développement et au maintien de la santé des chats et des chiens.



La municipalité de Mandeville compte un tout nouveau havre de paix nommé le Gîte de l’Abondance. Au cœur des montagnes, cet endroit calme et reposant offre l’opportunité à ses visiteurs de relaxer, de pratiquer ses sports favoris et même de participer à une formation, un atelier ou une conférence. Ces incitatifs lui ont permis d’être lauréat local dans la catégorie Services aux individus.



Finalement, ConsulTerre, une agence de gestion de projets d’impact et de consultation en développement durable, s’est distinguée dans la catégorie Services aux entreprises. Menée par M. Alexandre Désy, l’entreprise vise à harmoniser rentabilité économique, protection de l’environnement et bénéfices sociaux dans un tout cohérent. Leur équipe multidisciplinaire est composée de citoyens engagés, de visionnaires, de bâtisseurs pour qui l’avenir durable est synonyme d’innovation et de responsabilité sociétale.



Le gala de la 19e finale régionale du concours se tiendra le mercredi 3 mai prochain au Théâtre Hector-Charland de L’Assomption.