Souper tournant de Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette

Alliés des entreprises, Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette ont uni leurs énergies afin d’attirer de jeunes travailleurs qualifiés dans le nord de Lanaudière avec une activité de réseautage se tenant le 17 mars dernier. Le souper tournant a réuni une vingtaine de diplômés intéressés à faire carrière et à s’établir dans Lanaudière ainsi que des employeurs des MRC de D’Autray, Joliette et Matawinie.

Les diplômés présents lors de l’activité proviennent de différentes régions du Québec et sont spécialisés dans des domaines variés : informatique, travail social, administration, génie mécanique, enseignement, environnement, finances, droit, soins infirmiers, etc. Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, les entreprises locales ont tout intérêt à se prévaloir de leur expertise. Ils sont d’ailleurs tous largement intéressés et prêts à travailler et s’établir dans le nord de Lanaudière. D’ailleurs, la majorité d’entre eux a participé préalablement à un séjour exploratoire visant à leur faire découvrir la région et ses opportunités, rencontrer divers entrepreneurs, expérimenter des activités culturelles et de plein air offertes dans la région. La soirée leur a donné l’occasion de s’entretenir avec une cinquantaine d’invités issus de tous les milieux socioéconomiques.

Cet événement est également l’occasion de nommer l’Ambassadeur de la migration des diplômés en région. Cette année, le prix a été remis à l’entreprise Devolutions de Lavaltrie pour souligner ses efforts à attirer et maintenir les diplômés dans Lanaudière. « Chez Dévolutions, nous attirons des finissants du Cégep de Joliette et de l’Université de Trois-Rivières, mais également des gens expérimentés qui en ont assez de travailler dans les grands centres », mentionne David Hervieux, président de la compagnie spécialisée en solutions informatiques gérant l’accès réseau et les mots de passe. L’entreprise s’est d’ailleurs dotée d’incitatifs pour attirer des travailleurs, comme le remboursement de 50 % de la taxe de bienvenue pour les employés qui déménagent à Lavaltrie. M. Hervieux a souligné le talent des participants présents, mentionnant que : « nous avons besoin d’eux au sein de nos organisations. Il est primordial d’encourager leur établissement en posant des gestes concrets pour faciliter leur intégration. »

Rappelons que Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette agissent de concert avec les entreprises locales afin de favoriser l’attraction et l’établissement de jeunes diplômés dans les MRC de D’Autray, Matawinie et Joliette.

Les activités de Places aux jeunes sont soutenues par différents partenaires financiers, dont Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, Emploi-Québec et plusieurs partenaires locaux. Contact Joliette est rendu possible grâce à la participation financière de la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette et du Carrefour jeunesse-emploi de D’autray-Joliette.