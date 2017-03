La Chambre reçoit monsieur Éric Paquette, président-cofondateur de l’Institut de leadership

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) est fière de recevoir comme conférencier monsieur Éric Paquette, président-cofondateur de l’Institut de leadership. Lors du dîner mensuel du 3 avril prochain, qui se tiendra au Château Joliette à partir de 11 h 45, monsieur Paquette nous entretiendra sur «s’inspirer des grands leaders d’affaires du Québec : Quels sont les fondements de leur leadership?»

L’Institut de leadership est une école de formation de haut niveau destinée aux gestionnaires québécois où plusieurs personnalités de renom viennent partager leur expérience. Passionné par l’aspect humain de la gestion, monsieur Paquette écrit, à titre de chroniqueur, sur le blogue LesAffaires.com. Il a également dirigé pendant plus de 6 ans, à titre de directeur général, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ). En 2012, on lui remettait un prix hommage pour sa contribution exceptionnelle au développement de l’organisation.

Lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour remettre le titre de personnalité du mois de avril aux entreprises Bourget pour ses récents investissements et soulignera le 25e anniversaire du Groupe FORCES ainsi que le 45e anniversaire de la FADOQ - Région-Lanaudière.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d’affaires et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.

La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.