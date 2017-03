Plus de 3 500 visiteurs pour les journées de l’emploi à Joliette!

Le volet virtuel des Journées de l’emploi à Joliette a pris fin le vendredi 3 mars dernier. Cette première édition innovante, qui jumelait un salon traditionnel et un salon virtuel en 3D, a remporté un succès remarquable avec un achalandage dépassant les 3 500 visiteurs pour les deux plateformes!

Le salon traditionnel, qui s’est déroulé au Château Joliette le 16 février, a accueilli 725 visiteurs. Ils ont pu rencontrer les représentants d’une quarantaine d’entreprises qui provenaient des MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm.

Le lendemain, soit le 17 février, le volet virtuel a pris le relais jusqu’au 3 mars. Le site Web www.journeesemploijoliette.com a enregistré d’excellents résultats avec 60 000 pages vues, 3 860 sessions et 2 935 visiteurs uniques! Chaque visiteur a consacré en moyenne cinq minutes et demie par session.

Selon les résultats obtenus pour des activités similaires dans le sud de Lanaudière et l’expérience de la firme, Événements Carrières, qui coordonnait le projet, le comité organisateur s’était donné comme objectif initial d’accueillir 2 000 visiteurs. « Avec un total de 3 660 visiteurs, on parle évidemment d’un immense succès de recrutement et de prospection de ressources humaines, mais également d’une grande visibilité pour nos entreprises qui étaient présentes », a déclaré Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ.

« Les entreprises de la région reconnaissent de plus en plus que leur compétitivité passe par une meilleure gestion de leurs ressources humaines et de meilleures pratiques en matière d’attraction de main-d’œuvre. En participant aux Journées de l’emploi à Joliette, elles ont bénéficié d’un rayonnement accru et d’un premier contact simple et efficace avec une foule de candidats intéressants », d’ajouter Gilbert Massé, conseiller services aux entreprises pour Emploi-Québec Lanaudière.

Bien que le rapport détaillé sur la provenance géographique des visiteurs ne soit pas encore terminé, à première vue, beaucoup de visiteurs provenaient de la région de Montréal et de Laval. Un sondage sera également mené prochainement auprès des entreprises participantes afin de connaître les retombées de l’événement en matière de candidatures (volume et qualité).