10 000 $ accordés à Devolutions et Délices d’antan

Au début du mois de mars, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a remis la somme de 10 000 $ à Devolutions et à Délices d’antan, deux entreprises en pleine croissance déjà bien implantées sur son territoire.



Ces appuis financiers découlent du Programme d’aide à l’émergence de projets d’entreprises et du Programme d’aide au développement des entreprises, deux outils émanant de la Politique de soutien aux entreprises mise sur pied par Développement Économique D’Autray (DÉA).



La mise au point d’un logiciel permettra à Devolutions d’optimiser son offre de services. L’entreprise lavaltroise est spécialisée dans le domaine des outils de gestion de connexions à distance, d'accès réseau, de mots de passe et d'informations d'identification pour les administrateurs réseau et les responsables informatiques. Le président-directeur général de l’entreprise, M. David Hervieux, a été félicité à moult reprises pour sa qualité de gestion et son modèle d’affaires unique. Plus de 300 000 utilisateurs provenant de plus de 130 pays profitent de leurs solutions informatiques.



La boulangerie artisanale Délices d’antan, dont les produits sont cuisinés à Berthierville et à Sainte-Geneviève-de-Berthier, a fait l’acquisition de machinerie afin d’améliorer sa productivité. Maintenant devenue une référence bien connue, leurs beignes ont su ravir de nombreuses papilles à travers le Québec. Vivant l’aventure en famille depuis 2003, les Harnois poursuivent le développement de leur marché en plus de participer fièrement à la valorisation de produits locaux d’alimentation.



Développement Économique D’Autray mise sur des effectifs en mesure d’aider toute personne ayant des projets dans les affaires, et ce, peu importe leur stade de réalisation. Leur équipe est joignable par téléphone au 450 836-7007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca. -