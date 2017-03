Dévoilement de la thématique au congrès annuel des Matinées Lanaudoises

Le comité organisateur des Matinées Lanaudoises a dévoilé aujourd’hui le contenu de son congrès annuel en ressources humaines, qui aura lieu le 17 mai prochain, au Château Joliette, sous le thème: Vos RH, une histoire à réinventer.



Organisées par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), Emploi-Québec Lanaudière et le ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation, les Matinées Lanaudoises en sont à leur 13e congrès, qui sera présenté par Desjardins Entreprises.



UNE FORMULE UNIQUE

Toujours inspirant, le congrès des Matinées Lanaudoises contribue au développement et au maintien d’une culture de formation dans les entreprises et les organisations. L’édition 2017 du congrès s’inscrit tout à fait dans cette mission et propose une programmation empreinte de créativité, d’originalité et de concepts novateurs. Les différents chapitres de cette rencontre porteront sur la mobilisation du personnel et l’engagement des gestionnaires.



Parmi les activités offertes figurent huit conférences dont deux qui mettent en vedette de grands auteurs de la littérature québécoise : Bryan Perro et Kim Thuy. S’ajoute à ce duo, six autres conférences parmi lesquelles les participants devront en choisir deux, soit une le matin et une l’après-midi. C’est Bryan Perro qui tournera la première page de la journée avec une conférence ayant pour titre : La création : moteur de réussite!



En avant-midi, les participants auront le choix parmi les conférences suivantes : • Julie Carignan, « Surfer sur la vague du changement » • Marie-Claude Gilbert et Julie Trépanier, « Nul n’est parfait, mais une équipe l’être! » • Marianne Plamondon, « La gestion d’une fin d’emploi, comment réussir? »

Après le repas du midi, c’est à l’auteur Kim Thuy que reviendra la tâche de réveiller le groupe. Aucun doute qu’avec sa forte personnalité, sa grande culture, son enthousiasme débordant et son humour débridé, Kim Thúy en étonnera plusieurs avec sa conférence dont le titre est : « Le succès de mes échecs! ».



En après-midi, les participants auront le choix parmi les conférences suivantes : • Isabelle Fontaine, « Psychologie de l’influence : maximiser la portée de son impact! » • Rose-Marie Charest, « Le travail, source de stress et de satisfaction! » • Marie-Christine Drolet (Test Altman), « Innover et rayonner comme partenaire d’affaires RH »



UNE HISTOIRE DE SUCCÈS

Comme chaque année, ce sont près de 200 participants qui sont attendus au congrès annuel des Matinées Lanaudoises. Ceux qui reviennent, année après année, apprécient la notoriété des conférenciers et l’excellent rapport qualité/prix du congrès. Les déjeunersconférences sont offerts à toutes les organisations de Lanaudière, peu importe le secteur d’activité économique ou le type d’entreprise. Le prix d’entrée demeure modique, car la priorité du comité organisateur est de favoriser l’accessibilité au plus grand nombre de participants. Les conférences sont variées et elles reflètent les grandes tendances du marché du travail. Les personnes de la région intéressées par la gestion des ressources humaines, ont accès à des conférences de grande qualité sans avoir à se déplacer vers les grands centres urbains.



INSCRIPTIONS

À compter du 15 mars à midi, il sera possible de s'inscrire au congrès des Matinées sur le site www.matineeslanaudoises.com. Les gens peuvent choisir le mode de paiement qui leur convient. Il est suggéré de s’inscrire rapidement, car les places sont limitées et s’envolent rapidement!