La réglementation municipale: Ce que vous devez savoir pour partir en affaires

Dans le cadre de la nouvelle activité « LES RECETTES GAGNANTES EN AFFAIRES », qui se tiendra au 654 rue de Lanaudière, à Joliette, le mardi 21 mars, de 7 h 30 à 9 h, la CDÉJ invite les entrepreneurs en lancement d’entreprise (moins de 3 ans d’existence) à participer à une rencontre où il sera question de réglementation municipale et plus concrètement, ce qu’un entrepreneur doit savoir pour partir en affaires.

La formule des Recettes gagnantes en affaires est simple mais efficace! Dans un contexte informel et détendu, des entrepreneurs viennent écouter les conseils d’un expert. L’objectif est d’échanger et de repartir avec des conseils pratiques et des éléments concrets, rapidement applicables. Autant d’éléments qui contribuent à accélérer un développement d’affaires sur des bases solides.



UNE RECETTE FACILE À RÉUSSIR!

Pour cette rencontre du 21 mars, le « chef invité » à venir nous livrer sa recette gagnante pour comprendre et apprivoiser la réglementation municipale est Sylvain Gagnon, directeur du service de l’Aménagement du territoire à la Ville de Joliette. « C’est certain que mon discours sera adapté pour fournir aux entrepreneurs le maximum de renseignements dont ils ont besoin durant cette période cruciale de lancement, peu importe qu’ils soient de Joliette ou d’une autre municipalité de la MRC », de mentionner Sylvain Gagnon. En effet, même si la réglementation peut varier d’une municipalité à l’autre, la façon d’aborder cette composante de l’administration municipale se ressemble. Soulignons que Sylvain Gagnon sera secondé par Pascal Guilban, directeur adjoint au service de l’Aménagement du territoire de la Ville de Joliette.

M. Gagnon traitera des règlements d’urbanisme en précisant à quel moment un entrepreneur doit-il consulter la ville et quel est le cheminement d’une demande de permis de construction ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation. Enfin, les promoteurs seront contents de prendre connaissance des différents programmes de subventions disponibles à la Ville de Joliette.

« Comme pour chacune des rencontres des Recettes gagnantes en affaires, les participants peuvent poser toutes les questions qui les préoccupent. Cela permet un bel échange avec le spécialiste invité, mais également entre les entrepreneurs qui ne sont pas tous au même niveau et qui peuvent partager leur vécu entrepreneurial », de mentionner Ayoub Moustakbal, conseiller en lancement d’entreprises pour la CDÉJ.



POUR DÉTAILS ET INSCRIPTION

Pour la rencontre des « Recettes gagnantes en affaires » du mardi, 21 mars à 7 h 30, les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires auprès d’Ayoub Moustakbal, conseiller en lancement d’entreprises à la CDÉJ, 450 752-5566 poste 2 ou amoustakbal@cdej.ca.

