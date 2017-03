Un groupe de jeunes lanaudois de 3e secondaire ont participé à la 10e édition du Camp des jeunes leaders lanaudois sous le thème : Crée l’étincelle! Ces participants, venant des quatre coins de Lanaudière, se sont ainsi rendus durant 2 jours au Camp Boute-en-train de Chertsey afin de vivre une expérience entrepreneuriale des plus enrichissantes et susciter en eux le goût d’entreprendre.



Pendant leur séjour, les participants ont été amenés à découvrir les qualités entrepreneuriales et les valeurs coopératives, soit le leadership, l’esprit d’équipe, l’entraide et la ténacité. L’activité principale Crée l’étincelle a permis aux jeunes d’élaborer un projet d’affaires. Ils ont trouvé l’idée, rédigé un plan d’affaires, conçu une maquette et préparé un « pitch » de vente. À la fin de leur séjour, ils ont présenté leur projet d’entreprise devant un panel d’expert composé de Julie Miron de la SADC Matawinie, d’Évan Murray de la Coopérative de développement régional du Québec et de Jean-Philippe Dauphinais, entrepreneur. Mission accomplie pour ces jeunes qui ont su tirer leurs épingles du jeu en élaborant des projets diversifiés! Félicitations à l’équipe ÉcoTempo qui a remporté le 1er prix avec leur concept d’abris pour voiture avec lave-auto intégré, le tout fonctionnant à l’énergie solaire!



Les participants ont également assisté à une conférence de Jean-Philippe Dauphinais, un jeune entrepreneur de 26 ans! Son entreprise, Rablab solutions web, offre un service de gestion de campagne marketing en ligne. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette conférence telle que l’importance de s’entourer des bonnes personnes et de bien planifier son projet avant de le lancer.



Les agents en entrepreneuriat jeunesse de la région tiennent à féliciter tous les participants du camp et à remercier tous les précieux partenaires qui ont permis la réalisation et le succès de cet événement : les caisses Desjardins de Lanaudière, le député de Berthier; André Villeneuve, le député de Masson; Mathieu Lemay, le député de Terrebonne; Mathieu Traversy, le député de l'Assomption; François Legault, la députée de Repentigny; Lise Lavallée et la députée de Joliette; Véronique Hivon.

Le Camp des jeunes leaders lanaudois est une initiative des Carrefours jeunesse-emploi de la région ainsi que de la Coopérative de développement régional du Québec – région Lanaudière - Laurentides.