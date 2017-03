Gala Excelsiors 2017: dévoilement des finalistes

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse d’annoncer les finalistes pour la 31e édition du Gala Excelsiors 2017. Le gala de l’excellence de la MRC de Joliette, présenté par Desjardins Entreprises, aura lieu vendredi le 28 avril 2017 au Centre Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée.

Pour la 31e édition, la Chambre sera fidèle à ses valeurs et promet une soirée dynamique durant laquelle les organismes et entreprises de la région seront réellement mis à l’avant-plan. Voici les organisations qui sont finalistes aux Excelsiors 2017 :

Commercial

Fleet Info

Industrie PGagnon / BOA attaches multi-fonctions

Joliette Sécurité

L’Arrière Boutique

Vignoble Saint-Thomas

Culture

Bosco naturellement musical

Jean Barbeau, peintre

Les Ateliers spécialisés Festifilm

Industriel et Manufacturier

EBI environnement

Les Émulsions Bourget

Les Entreprises Chartier

Les Industries Mélymax

STIM

Nouvelle entreprise | Commercial

Le Centre Soi

Sim’s Irish pub

VFRévolution

Nouvelle entreprise | Services

Cervi-froid

GUIDI Design & Communication

Lcuisine

M. Jardin



Organisme et municipalité

CFNJ Radio Nord Joli

CREDIL

Fondation des Samares

Hébergement d’urgence Lanaudière

Ville de Joliette

Professionnel

Coutu Arpenteur Géomètre

Lachance & Associés architectes

Relève

Boutique petites fleurs

Compo Recycle

Pièces d’auto Joliette

Services

Aubin Multi-Services

Lanaudière et compagnie

Mélanie Émond, photographe

Solution Apprentissage

Tourisme

Camping le St-Paul

Club de Golf de Joliette

Festi-Glace de la MRC de Joliette

M ta Région

Les lauréats, quant à eux, seront dévoilés lors de la soirée de gala. Rappelons que le jury est composé de membres dont l’expertise est reconnue dans le milieu des affaires et qui possèdent une bonne connaissance du développement économique, social et culturel. Les membres proviennent de l’extérieur de la région de la MRC Joliette.

Personnalité d’affaires de l’année 2016

Outre les finalistes dans les catégories régulières, les dix personnalités du mois de l’année 2016 se disputeront le titre de Personnalité d’affaires de l’année:

EBI

Harnois Groupe pétrolier

Vêtements et chaussures HUSKY

Le Groupe Crête, Division Riopel

Joliette Sécurité

VitroPlus / Ziebart Joliette

Dispomed

Intelia

Techno Diesel

Les Industries Mélymax

Partenaires

Plusieurs partenaires ont d’ores et déjà confirmé leur présence, dont notamment Desjardins Entreprises, présentateur de la soirée, ainsi que le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Investissement Québec, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), Femmessor région Lanaudière, Hydro-Québec, Carrefour jeunesse emploi d’Autray-Joliette, CRH Canada et la BDC.

Pour les entreprises et partenaires qui souhaitent obtenir plus d’information, ou encore, réserver des billets pour assister à la soirée, contactez la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.