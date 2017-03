Les restaurateurs ont pu faire de belles découvertes lors du Salon ARQ Contacts Lanaudière

Le 21 février dernier, l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) a accueilli une centaine de restaurateurs dans le cadre de son Salon ARQ Contacts Lanaudière, qui a eu lieu au Château Joliette, à Joliette.



L’activité de réseautage, qui a rassemblé les professionnels de la restauration de la région de Lanaudière, a permis aux visiteurs de rencontrer de nombreux fournisseurs de produits et services, notamment une quinzaine de transformateurs bioalimentaires locaux. Ils ont ainsi pu goûter aux délicieuses créations culinaires d’entreprises de la région. Une belle façon pour les transformateurs de faire connaître leurs produits aux restauratrices et restaurateurs du coin et pour ces derniers, de les intégrer à leur menu!



Les visiteurs ont également pu assister à la conférence de M. Robert Dion, influenceur et éditeur des magazines HRImag ainsi que #danscuisine, intitulée « Un pas d’avance sur les tendances en restauration ». L’importance de se renouveler et d’être à l’écoute des besoins des clients ont été, entre autres, abordées à cette occasion. Une présentation sur les grands dossiers auxquels fait face l’industrie a aussi permis d’informer les gestionnaires d’établissements sur les derniers développements en lien avec ceux-ci.



Le Salon ARQ Contacts Lanaudière a pu bénéficier du soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). La tenue de l’événement a également été rendue possible grâce à la précieuse collaboration des partenaires et collaborateurs suivants : Desjardins Entreprises, Aliments du Québec au menu, Accord courtier Alimentaire, Després Laporte, Morpheus et Toitures Wally.



Fondée en 1938, l’ARQ regroupe plus de 5 400 membres ayant réalisé, en 2016, près de 6 milliards de dollars de ventes, soit environ la moitié du total des recettes de toute l’industrie de la restauration au Québec.