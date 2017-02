Attirer une main-d’œuvre qualifiée dans Lanaudière

Le 17 mars prochain, Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette poursuivront leurs efforts pour attirer de jeunes professionnels dans le nord de Lanaudière avec la tenue du souper tournant annuel. Cet événement a pour objectif de permettre à de jeunes diplômés âgés de moins de 36 ans de développer leur réseau de contacts dans la région.

Réunis pour échanger sur leur motivation à travailler et leur désir de s’établir dans le nord de Lanaudière, la trentaine de participants y rencontreront des employeurs potentiels, ainsi que des acteurs significatifs : représentants des municipalités, intervenants du milieu communautaire, acteurs du milieu économique et des affaires, etc. Cette activité s’adresse principalement aux jeunes diplômés (de niveau professionnel, collégial ou universitaire) venant d’emménager ou en démarche pour s’établir dans une des municipalités des MRC de D’Autray, Joliette et Matawinie. Quels que soient leurs projets d’avenir, les participants rencontreront des professionnels qui pourront les conseiller et les aider dans leurs démarches d’emplois et d’établissement en région. L’édition 2017 du souper tournant se tiendra au Club de Golf de Berthier.

Également conçu pour les employeurs de la région, cet événement est l’occasion de rencontrer des chercheurs d’emploi et faciliter leur processus de recrutement. Les employeurs ayant un poste à combler ou souhaitant s’impliquer activement dans l’attraction de main-d’œuvre qualifiée dans la région sont les bienvenus à cet événement. Toute entreprise intéressée par le souper tournant est priée de communiquer avec le carrefour jeunesse-emploi de son territoire d’ici le 10 mars : MRC de D’Autray : 450 836-1112, Joliette : 450 755-2226, Matawinie : 450 886-9220.

Place aux jeunes Lanaudière et Contact Joliette offrent des services d’accompagnement personnalisé pour les jeunes diplômés de domaines variés ayant le désir de débuter ou de poursuivre leur carrière en région. Ils les aident à planifier leur arrivée en région en leur offrant un soutien dans leur recherche d’emploi, les renseignant sur les services et ressources, les appuyant dans leur recherche de logement, les informant sur les activités qui se déroulent sur le territoire, etc.

Les activités de Place aux jeunes sont soutenues par différents partenaires financiers, dont Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, Emploi-Québec et plusieurs partenaires locaux. Les activités de Contact Joliette sont rendues possibles grâce au soutien financier du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette et de la Corporation de développement économique de Joliette.