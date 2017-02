La Chambre de commerce du Grand Joliette reçoit Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) recevra comme conférencière Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny et préfète de la MRC de L’Assomption. Lors du dîner mensuel du 6 mars prochain, qui se tiendra au Château Joliette à partir de 11 h 45, les convives auront l’occasion de découvrir la femme derrière la politicienne aguerrie.

Mairesse de la ville de Repentigny depuis 1997, Mme Deschamps est une femme de défis et d’engagement. Présidente de la Table des préfets et élus de la couronne Nord, elle agit également comme représentante de la couronne Nord au comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal. À l’Union des municipalités du Québec, elle est membre du conseil d’administration et présidente de la Commission de la formation des élus. Parmi ses plus grandes distinctions, elle a été la première femme élue à se voir attribuer le Prix Jean-Paul-L’Allier pour ses nombreux accomplissements en matière d’urbanisme et de sa contribution durable et significative dans le milieu municipal. À l’approche de la journée internationale de la femme, Mme Deschamps a tout pour nous démontrer que femme et pouvoir vont de pairs.

Lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour remettre le titre de personnalité du mois de mars à Strong MDI et soulignera le 25e anniversaire d’Amandine ainsi que le 50e anniversaire de la Corporation du Musée d’art de Joliette.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d’affaires, et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.