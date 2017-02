Deuxième cohorte d’entrepreneurs pour le programme Savoir entreprendre Matawinie!

Onze entrepreneurs de la MRC Matawinie, ont suivis cette année le programme Savoir entreprendre. Offert pour une deuxième année consécutive, ce programme a permis à un groupe de nouveaux entrepreneurs de perfectionner leurs compétences de gestion, par de la formation et de l’accompagnement en entreprise. Initié par la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie, le programme vise à offrir un soutien particulier aux entreprises qui en sont à leurs premières années d’existence.

La clôture du programme s’est tenue le 13 février à la SADC Matawinie, en présence des partenaires et collaborateurs du projet. Les entrepreneurs présents se sont vus remettre une accréditation soulignant leur parcours de formation. Voici les entrepreneurs ayant suivi le programme Savoir entreprendre Matawinie 2016-2017 :

Jessy Dufresne, Carstar, Saint-Félix-de-Valois

Sylvie Blanchard, La Griffe SGB, Chertsey

Ghislaine Tellier, Taxe mobile, Sainte-Emélie-de-l’Énergie

Valérie Deschênes, Salaison J. St-Georges, Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Micheline Sylvestre, Emporium Safran Québec, Saint-Damien

Pierre-Sylvain Maillet, Marchand de plaisirs, Saint-Donat

Audrey Gadoury, Les lunchs Nutri-Fit, Saint-Félix-de-Valois

Hélène Essiambre, La Fondation de la Guilde du Pain d’Épices, Saint-Jean-de-Matha

Delphine Deleglise, Saint-Damien

Lucie Arbic, Oumf Design, Notre-Dame-de-la-Merci

Isabelle Aubert, Saint-Donat

Le programme n’aurait pu voir le jour sans la précieuse contribution des partenaires qui ont cru fermement aux bénéfices d’un tel projet depuis le tout début. Nous remercions donc Emploi Québec Lanaudière et Desjardins Entreprises Lanaudière, partenaires majeurs du programme. Nous soulignons également la contribution du Service de développement local et régional de la MRC Matawinie.



Programme Savoir entreprendre Matawinie

Le programme comporte plus de 20 heures de formation dans un groupe limité pour faciliter les échanges et l’application concrète de la théorie. Plusieurs thématiques sont abordées : modèle d’affaires, santé financière de l’entreprise, fiscalité, techniques de vente et stratégie marketing web. Des conseillers aux entreprises de la SADC Matawinie sont présents tout au cours du programme pour offrir de l’accompagnement personnalisé au besoin. Le parcours est également bonifié par un accès privilégié à des ressources spécialisées. Pour plus d’information sur le programme, veuillez visiter le www.matawinie.qc.ca ou contacter la SADC Matawinie au 450 883-0717.