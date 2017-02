Ouverture officielle du salon les journées de l’emploi à Joliette

C’est hier que l’ensemble des partenaires de l’événement LES JOURNÉES DE L’EMPLOI À JOLIETTE a procédé à son ouverture officielle, en direct du Château Joliette.

Cet important regroupement d’employeurs et de chercheurs d’emploi des MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm a lieu aujourd’hui 16, de 11 h à 20h, et se transportera demain le 17 février, sur une plateforme web « virtuelle » pour une durée de deux semaines.

Ce projet, rendu possible grâce à la participation financière d’Emploi-Québec Lanaudière, est mis en œuvre par la Corporation de Développement Économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), en collaboration avec Alliance Métal Québec, la Chambre de Commerce du Grand Joliette et la SADC de D’Autray-Joliette. Soulignons que la Caisse Desjardins de Joliette est le présentateur officiel de l’événement. Les organisateurs étaient unanimes pour dire qu’avec plus de 40 entreprises provenant de quatre MRC, LES JOURNÉES DE L’EMPLOI À JOLIETTE est déjà un succès en soi!

PLUS DE 400 EMPLOIS

M. Alain Bellemare, Préfet de la MRC de Joliette, qui parlait au nom de la MRC hôte, mais également au nom de ses collègues des MRC de D’autray, Matawinie et Montcalm, a déclaré avec enthousiasme : « C’est avec beaucoup de fierté que nous accueillons LES JOURNÉES DE L’EMPLOI À JOLIETTE, un salon qui regroupe plus de 40 entreprises des quatre MRC qui sont ici pour offrir plus de 400 postes aux gens de la région qui sont à la recherche d’un emploi! »

Soulignons que pour la journée du 16 février et pour la plateforme Web, du 17 février au 3 mars, les organisateurs espèrent attirer entre 2 500 et 3 000 chercheurs d’emploi au total. « C’est justement la connexion de ces deux composantes, employeurs, employés que nous souhaitons provoquer dans un événement comme LES JOURNÉES DE L’EMPLOI À JOLIETTE. Pour la CDÉJ, ce genre d’initiative novatrice et structurante s’inscrit parfaitement dans notre stratégie régionale de support aux entreprises, de promotion du dynamisme entrepreneurial de notre milieu et de notre volonté de bâtir un écosystème économique plus fort, en synergie avec tous nos partenaires! », a mentionné Mme Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ.

UN SALON, DEUX PLATEFORMES

À compter du vendredi 17 février et jusqu’au 3 mars, une plateforme en ligne, qui reproduit en 3D l’environnement d’un salon traditionnel, sera accessible à l’adresse : www.journeesemploijoliette.com.

Le volet virtuel offre aux entreprises participantes l’occasion d’être visibles sur une plus grande période de temps, mais surtout par des chercheurs d’emploi de Lanaudière et du grand Montréal. Ce qui a fait dire à M. Gilbert Massé, conseiller services aux entreprises pour Emploi Québec : « En rapprochant les entreprises de la région des candidats potentiels lanaudois et de partout ailleurs dans la province, les employeurs se positionnent comme des entreprises novatrices et proactives face au défi grandissant lié à l’attraction et au recrutement de main-d’œuvre. »

« C’est tout un honneur de présenter cette première édition, a mentionné Jean Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette et présentateur de l’événement. C’est prouvé, les jeunes aiment leur région et désirent y vivre et y travailler. Je profite de l’occasion pour féliciter les organisateurs et les employeurs de l’importante offre d’emploi aux gens de notre communauté. »

Le comité organisateur qui a travaillé au succès de l’événement est composé de représentants de la CDÉJ, d’Emploi Québec Lanaudière, d’Alliance Métal Québec, de la Chambre de Commerce du Grand Joliette et de la SADC de D’Autray-Joliette. Le comité tient à remercier l’ensemble des partenaires, Développement Économique D’Autray, la SADC de Matawinie, la MRC de Montcalm, les Carrefours Jeunesse-Emploi.

CHERCHEURS D’EMPLOI, C’EST UN RENDEZ-VOUS!

LES JOURNÉES DE L’EMPLOI À JOLIETTE s’adresse à tous les chercheurs d’emplois de la région et au-delà. L’événement a lieu le 16 février de 11h à 20h au château Joliette et le 17 février sur la plateforme virtuelle : www.journeesemploijoliette.com. L’entrée est gratuite et aucune inscription n’est nécessaire, sauf pour la plateforme virtuelle où les visiteurs doivent s’inscrire en ligne pour avoir accès à toutes les informations. Le stationnement du Château Joliette est également disponible gratuitement.

