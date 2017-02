Un studio de jeux vidéo émergent de Joliette voit gros

Le 25 février prochain, l’entreprise de jeux vidéo fondé à Joliette par Martin Desrosiers présentera sa première réalisation, Toprunners, aux Jeux indie de Montréal en ouverture du Festival Montréal Joue 2017. Martin Desrosiers y tiendra un kiosque parmi les 45 jeux sélectionnés par la Guilde des développeurs de jeux vidéo du Québec. Le grand public, invité à cet événement qui se tiendra dans les locaux de la Société des Arts Technologiques, pourra y essayer un premier niveau de Toprunners.

Disponible gratuitement sur les téléphones mobiles (iOS, Android et Windows Phone) dès juillet prochain, Toprunners est un jeu vidéo 2D basé sur le concept du Speed Run. Le Speed Run est une compétition sportive où les joueurs doivent terminer des jeux vidéo le plus rapidement possible. Toprunners permettra de pratiquer le Speed Run en ligne, pouvant ainsi regrouper les 70 millions de joueurs passionnés par cette discipline.

Le jeu, qui sera offert en français, anglais, espagnol et chinois, a de grandes ambitions en s’attaquant au marché mobile mondial et en rivalisant avec des productions tels que Super Mario Run de Nintendo, ou Rayman Adventures d’Ubisoft.

Au-delà des retombées économiques du projet via les publicités et les achats intégrés à l'application, le projet est motivé par les bienfaits de ces jeux vidéo sportifs pour la société.

« Les jeux vidéos compétitifs vont plus loin qu’un simple divertissement. Ils permettent aux joueurs de briller et de se sentir valorisé dans leur communauté. Tout comme les sports traditionnels, ils apportent de la confiance, de la persévérance et un besoin de dépassement de soi qui favorise l’épanouissement des joueurs.», affirme Martin Desrosiers.

Subventionné par le programme Jeunes Volontaires d’Emploi Québec, Martin Desrosiers a lancé en juillet dernier une startup dont la mission est de concevoir des jeux vidéo Esports pour le grand public. L’entreprise est désormais constituée d’une équipe de 8 collaborateurs.

Membres de l’équipe :

Directeur du jeu : Martin Desrosiers

Mentor : Marco Lalancette (Président de Rodéo)

Programmeur : Maxime Cloutier-Gravel

Illustrateur et concept art : Philip Figiel (http://philipfigiel.com/)

Compositeur musicale : David Desrosiers

Compositeur sonore : Éric Freire

Designer de niveaux : Jérôme Nantais Desrochers

Traducteur : Lu Cheng Yang

Pour obtenir plus d'informations sur Toprunners, retrouvez le jeu en ligne avec l’identifiant @ToprunnersGame sur Facebook et Twitter ou en visitant le site toprunnersgame.com.