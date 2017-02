« Skiez et réseautez » récolte 10 047,50$ pour Centraide Lanaudière

C’est le jeudi 9 février dernier que s’est tenue la troisième édition de l’activité « Skiez et réseautez » de Centraide Lanaudière. Cet événement a permis de récolter la somme de 10,047.50$.

Cette journée de ski alpin à Val Saint-Côme a réuni plus de 70 entrepreneurs, gens d’affaires et professionnels de la région de Lanaudière afin de renforcer ou de créer de nouveaux liens d’affaires basé sur le réseautage. Pour cette édition, le comité organisateur a proposé deux nouveautés aux participants : le témoignage d’un organisme soutenu par Centraide Lanaudière et une activité d’échange de cartes d’affaires.

La précieuse contribution du comité organisateur, ainsi que la participation des partenaires tels que la station touristique Val Saint-Côme, Compo Recycle, Groupe Gaudreault, Groupe Crête, EXP, Isolation Majeau et frère, Raymond+Joyal - Évaluation immobilière et services conseils, DKP Notaires et avocats, Desjardins Entreprise, Desjardins courtage en ligne et Desjardins valeurs mobilières équipe Hugo Bonenfant, ont permis de faire de cette journée mémorable un franc succès et de contribuer à amasser 10 047,50$. Ce montant a été versé à Centraide Lanaudière dont la cause rejoint toute la région.

Dans Lanaudière, des centaines de bénévoles s’engagent dans les différentes activités et campagnes en milieu de travail pour appuyer le travail de Centraide. En 2017, 92 organismes communautaires qui aident et réconfortent 60 000 personnes démunies dans notre région, pourront compter sur le soutien de Centraide Lanaudière.