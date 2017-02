Un échange de cartes d’affaires des plus éclatants !

La Chambre de Commerce du Grand Joliette, en collaboration avec des partenaires en développement économique, vous invite à participer au traditionnel échange de cartes d’affaires qui aura lieu le mardi 21 février prochain dès 17h au Centre culturel de Joliette.

Cet événement de réseautage est présenté pour une troisième année consécutive par La Turquoise, cabinet en assurance de dommages. «Déjà présente et active depuis plus de 50 ans à Joliette, La Turquoise entend bien poursuivre son implication auprès de la communauté; c’est pourquoi elle est fière de s’associer à un événement qui favorise le développement, le réseautage et les partenariats entre les entrepreneurs et entreprises de la région» a mentionné M. Mathieu Dufresne, vice-président développement des affaires et ressources humaines à La Turquoise.

À La Turquoise se joignent le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Femmessor région Lanaudière, la SADC de D’Autray-Joliette, Jiffy Lube Québec, Gagnon Leduc, CPA Inc., le Centre culturel de Joliette, GCIA Événements et Le Lanaudois Traiteur qui permettent à la Chambre de Commerce du Grand Joliette de présenter cette activité de réseautage tant attendue.



Sous la formule 5 à 7 allongé, des bouchées seront servies et vous aurez droit à de nombreux prix de présence. «Près de 200 personnes participent annuellement à cette activité et les billets s’envolent rapidement. Réservez cette date à votre agenda et préparez vos cartes d’affaires. Nous vous y attendons en grand nombre!» de compléter Mme Andrée Tousignant, administratrice à la CCGJ et responsable du Comité Réseautage.

Les billets, offerts au coût de 35$ pour les membres et de 45$ pour les non-membres (incluant bouchées, une consommation, taxes et services), sont disponibles en ligne dès maintenant via le site web de la CCGJ: http://www.ccgj.qc.ca/nos-activites/echange-de-cartes-daffaires/

Les gens d’affaires peuvent aussi contacter l’un des organismes en développement économique du territoire pour avoir plus d’informations sur cette activité, soit le Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), Femmes d’Action Lanaudière, la Société de développement du centre-ville de Joliette ainsi que la Société d’aide au développement de la collectivité de D’Autray-Joliette.