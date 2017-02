Le Salon Rendez-Vous Commerce, c’est pour tout le monde !

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est extrêmement fière de convier visiteurs et exposants à la 28e édition du Salon Rendez-Vous Commerce, présenté par Desjardins, en collaboration avec les Galeries Joliette, qui aura lieu du jeudi 16 au dimanche 19 mars 2017.

Grand mobilisateur de notre économie régionale, l’objectif du Salon est de créer, au cours de ces quatre jours, un grand événement local générant un trafic important. C’est une centaine d’exposants qui offriront aux visiteurs une panoplie de produits et de services. De nombreuses animations ne manqueront pas de créer une ambiance des plus festives.

Parmi les nouveautés offertes aux visiteurs, on retrouve des essais de véhicules électriques samedi le 18 mars grâce aux bénévoles de l’Association des véhicules électriques du Québec et la Ville de Joliette, de la diffusion de vidéo en direct, des activités spéciales pour les enfants ainsi que des démonstrations de toutes sortes.

Forte de ses 28 années d’expérience, cette foire commerciale unique dans la région est propice à faire de bonnes affaires et est une source inestimable de renseignements où dénicher des produits et services de qualité. Rappelons-le, le Salon Rendez-Vous Commerce est la plus importante exposition commerciale dans la région de Joliette. Venez visiter, explorer et magasiner à travers les multiples exposants qui vous y attendent.

« Visitez le Salon Rendez-Vous Commerce, c’est d’abord et avant tout, le privilège de vivre une expérience des plus enrichissantes en entrant en contact directement avec les commerçants et entrepreneurs d’ici dans des domaines variés. L’achat local est, sans équivoque, l’ingrédient essentiel à une économie régionale en santé et témoigne de la confiance envers nos commerçants, professionnels et entrepreneurs » affirme Me Guy Bisaillon, président de la Chambre. « La promotion de l’achat local a toujours été l’une des raisons d’exister de la Chambre et le Salon Rendez-Vous Commerce s’avère un outil de choix pour la mousser » conclut-il.

Le comité organisateur est heureux de pouvoir compter sur des partenaires de choix. En tant que présentateur officiel de l’événement pour une huitième année consécutive, Les caisses Desjardins de D'Autray, de Joliette, de Kildare, du Nord de Lanaudière et du Sud de la Matawinie, assurent au Salon Rendez-Vous Commerce une imposante notoriété. « Desjardins est aussi accompagné de fidèles partenaires que nous remercions : les Galeries Joliette, Climatisation R. Bessette, Toitures Morel, Les Productions Méga-Animation, Les Entreprises Mario Laurin et Kiwimédia », indique madame Lyne Tremblay, responsable du comité du SRVC.

La Chambre de Commerce du Grand Joliette tient à remercier tous les membres du comité organisateur ainsi que les partenaires, qui d’année en année, n’hésitent pas à s’impliquer pour offrir une foire commerciale riche en énergie!

Profitez de l’ambiance unique que vous offre le Salon Rendez-Vous Commerce et suivez l’événement sur Facebook au www.facebook.com/SRVCJoliette ainsi que sur le site web www.srvcjoliette.ca.