Développement Économique D’Autray en mode soutien

La Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a récemment communiqué les appuis financiers octroyés en fin d’année 2016, à deux entreprises de son territoire par le biais de programmes d’aide menés par Développement Économique D’Autray (DÉA).



L’Agence de Vente Viva inc., dont le siège social prend place à Berthierville depuis plusieurs années, se spécialise dans la distribution d’éléments décoratifs. L’entreprise a obtenu une aide financière de l’ordre de 10 000 $ provenant du Programme d’aide à l’émergence de projets d’entreprises. Ce fonds vise à soutenir la préparation de projets structurants ou les activités nécessaires à la concrétisation de projets d’investissement qui en finalité assureront la diversification et le développement de l’économie de la MRC. Les personnes souhaitant en apprendre davantage sur l’agence peuvent se rendre au www.agenceviva.com.



De son côté, le Programme d’aide au développement des entreprises a su répondre aux besoins d’Action Famille Lavaltrie. L’organisme a bénéficié d’une somme de 7 500 $ tirée de cette enveloppe aspirant à supporter financièrement les projets de démarrage, d’implantation, d’expansion et d’acquisition d’entreprises du territoire d’autréen. Le projet d’Action Famille Lavaltrie en est un d’expansion. Le garage attenant à leurs locaux situés au 1725, rue Notre-Dame a été rénové et permettra l’ouverture d’une boutique de matériels recyclés pour bébés et enfants. Par conséquent, la salle d’animation a vu sa superficie doublée, optimisant ainsi les activités proposées aux familles lavaltroises.



Développement Économique D’Autray mise sur des effectifs en mesure d’aider toute personne ayant des projets dans les affaires, et ce, peu importe leur stade de réalisation. Leur équipe est joignable par téléphone au 450 836-7007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca.