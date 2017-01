Toujours dans le but d’offrir le meilleur soutien possible aux entrepreneurs en phase de démarrage, la CDÉJ lance « LES RECETTES GAGNANTES EN AFFAIRES », une série de neuf rendez-vous échelonnés durant toute l’année et destinées aux promoteurs d’entreprises de 0 à 3 ans d’existence. Ces rencontres sont entièrement gratuites.

Dans un contexte informel et détendu, les participants viennent écouter les conseils d’un entrepreneur d’expérience, d’un banquier, d’un expert en réseautage, en vente, d’un notaire ou autre. L’objectif est ici d’échanger et de repartir avec des conseils pratiques et des éléments concrets, rapidement applicables, et qui contribuent à accélérer un développement d’affaires sur des bases solides.

UN DISCOURS ADAPTÉ ET DES OUTILS PRATIQUES

« Spécialistes ou entrepreneurs, chacun adapte son discours pour fournir aux entrepreneurs les outils dont ils auront besoin durant cette période cruciale. Cela permet également un bel échange entre les entrepreneurs qui ne sont pas tous au même niveau et qui peuvent partager leur vécu entrepreneurial », de mentionner Ayoub Moustakbal, conseiller en lancement d’entreprises pour la CDÉJ.

À l’invitation de la CDÉJ, Marc-Olivier Gignac, de la firme Dynamik, a déjà rencontré une dizaine d'entrepreneurs de la MRC de Joliette pour leur présenter son parcours réalisé depuis son démarrage il y a maintenant cinq ans. « J’ai vraiment aimé partager mon expérience à ce groupe de propriétaires de jeunes entreprises. Quand on démarre, tous les conseils sont bons et cela peut nous éviter bien des erreurs qui nous font perdre du temps et parfois… de l’argent! »



L’IMPORTANCE D’ÊTRE BIEN ENTOURÉ

Le premier « chef » invité à partager ses « Recettes gagnantes en affaires » est nul autre que Jacques Plante, coordonnateur au mentorat d’affaires Dyade du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette (CJEAJ). Pour en savoir plus sur le fonctionnement et les avantages de s’entourer d’un mentor, le premier rendez-vous des « Recettes gagnantes en affaires » est le mardi 31 janvier, de 7 h 30 à 9 h, à la CDÉJ, 654, rue de Lanaudière, Joliette, J6E 3M7.

Les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires auprès d’Ayoub Moustakbal, conseiller en lancement d’entreprises à la CDÉJ, 450 752-5566 poste 2 ou amoustakbal@cdej.ca