Les finissants en Techniques administratives du Cégep à Joliette prêts à faire leur stage dans votre entreprise!

Vous êtes un employeur et vous avez besoin d’un coup de main dans votre entreprise? Vous avez le goût d’élaborer un nouveau projet ou vous souhaitez simplement aider un jeune de la relève en administration? Les finissants du Cégep à Joliette en Techniques administratives se feront un plaisir de faire leur stage chez vous au printemps prochain!

Techniques de comptabilité et de gestion

Parmi les tâches proposées par le Cégep pour ces stages, on retrouve l’application des concepts de base de la gestion, l’enregistrement des transactions comptables, la production de rapports financiers, l’élaboration des budgets, l’analyse financière, la gestion des comptes clients et fournisseurs, la comptabilité des payes, la gestion des inventaires, etc.

Nos finissants peuvent utiliser les logiciels de gestion courants, tels que Simple Comptable, Acomba, les chiffriers électroniques, les bases de données et le traitement de texte.

Gestion de commerces

Parmi les tâches proposées par le Cégep pour ces stages, on retrouve la participation à la gestion de commerces, la représentation commerciale, la conception d’un plan marketing, la participation à une campagne de publicité, la recherche commerciale, les études de marché, l’analyse des statistiques de vente, le commerce international, etc.

Les connaissances informatiques de nos étudiants sont adaptées aux besoins des entreprises, notamment la réalisation d’études de marché, la création d’une page Web, le travail sur un chiffrier électronique ou un logiciel de présentation multimédia et le traitement de texte.

Pour proposer un stage en Techniques de comptabilité et de gestion ou en Gestion de commerces ou pour toute information, nous vous invitons à communiquer avec les coordonnatrices de ces stages, mesdames Isabelle Dubuc au 450 759-1661, poste 1694 ou Line Desaulniers au 450 759-1661, poste 1654.

Date des stages : 1er au 19 mai 2017 inclusivement, avec la possibilité de prolongation jusqu’au vendredi 26 mai 2017.