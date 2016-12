Lanaudière : une nouvelle plateforme Web aux multiples possibilités pour l’insoupçonnée destination!

Tourisme Lanaudière dispose maintenant d’un outil numérique à la hauteur de ses ambitions! L’annonce en a été faite auprès d’une centaine d’entrepreneurs touristiques réunis au Café de la Chasse-Galerie à Lavaltrie, le 7 décembre dernier.

Réalisée par un consortium formé des firmes Sigmund et Oasis, cette plateforme numérique (toujours accessible au lanaudiere.ca) n’a rien à envier à d’autres OGD (organisation de gestion des destinations). En effet, elle intègre les meilleures pratiques et fonctionnalités que Tourisme Lanaudière a pu répertorier et prioriser après avoir effectué une analyse comparative rigoureuse auprès de nombreuses destinations touristiques à travers le monde.

De l’avis de Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, les équipes de Sigmund et Oasis ont relevé le défi avec brio. « Ces développeurs et idéateurs ont réussi à nous livrer l’outil numérique qu’on avait imaginé et décrit sur papier après plusieurs mois d’analyse et réflexion. Cette nouvelle plateforme colle à la réalité de notre territoire et, surtout, elle met entre les mains de nos experts marketing les outils leur permettant de mettre de l’avant de façon inspirante chacun des produits d’appel de la région. Tout a été pensé afin de nous permettre de rejoindre positivement nos différentes clientèles, et ce, à toutes les étapes du cycle décisionnel du voyageur. »

L’essence même de la marque, l’insoupçonnée destination, transparait dans l’imagerie et la présentation du contenu étoffé du site, par l’entremise de faits insoupçonnés saupoudrés ici et là au fil des pages, sans jamais mettre de côté l’objectif premier : mettre en valeur le produit et le territoire.

Pour Sylvie Lapointe, directrice du marketing à Tourisme Lanaudière, l’agilité de la plateforme et l’autonomie permettant maintenant de saisir les occasions de rayonnement des produits et services constituent des atouts indéniables. Développer de nouvelles pages thématiques, être réactifs en fonction des opportunités, croiser des produits afin de forfaitiser davantage, mettre en place des offres et concours, etc., tout cela est dorénavant possible. Cette flexibilité offre un arrimage efficient entre les actions promotionnelles et communicationnelles et le point de chute vers lequel ces actions doivent être dirigées.

Fait à noter, la nouvelle plateforme Web permet une navigation géographique de type poupée russe. En effet, un découpage sectoriel ainsi qu’une option de découverte basée sur des pôles villageois et urbains permettent maintenant au visiteur de concentrer sa recherche sur un endroit précis du territoire lanaudois. Cette nouvelle navigation ouvre la porte à de nombreux partenariats locaux avec les principaux pôles touristiques du territoire.

Le contenu a également été bonifié par plusieurs éléments interactifs, notamment par l’intégration des commentaires clients et d’articles du blogue. Une attention a également été portée au contenu généré par les utilisateurs grâce à l’intégration du fil Instagram. Ces ajouts contribuent à donner à cette plateforme la crédibilité qu’elle mérite.

« Le principal défi pour nous dans ce projet consistait à offrir à l’utilisateur une expérience séduisante et immersive sans jamais perdre de vue les objectifs de Tourisme Lanaudière », explique Éric Leblond, associé chez Sigmund. « En ce sens, notre expertise en développement numérique, combinée à celle d’Oasis en tourisme, s’est avérée une formule gagnante et le résultat est là pour le prouver. Sigmund est fier de cette réalisation qui conclut de belle façon une année 2016 fulgurante. »