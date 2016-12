De l’hébergement supplémentaire à Saint-Gabriel!

Le lieu d’hébergement la CACHE du LAC et la Ville de SaintGabriel sont heureux de dévoiler aujourd’hui l’arrivée de nouvelles unités d’hébergement à proximité du lac Maskinongé, plus précisément au 300, avenue du Parc, à la Ville de Saint-Gabriel.

Les nouveaux propriétaires de la CACHE du LAC, monsieur Yvan Simard et madame Caroline Gagnon, offrent en effet 5 chambres pour 4 personnes, 5 chambres pour 2 personnes et 1 chambre pour 6 personnes. De plus, le tout est accompagné d’un nouveau resto-bar-grill, Chez Marso.

« Nous sommes vraiment très heureux, mais également très fiers d’offrir des nouvelles unités d’hébergement dans la région, affirment avec enthousiasme les deux entrepreneurs. Nous avons complètement rénové le restaurant qui présente maintenant des allures de restaurant sportif. Pour ce qui est des unités d’hébergement, elles ont été également entièrement refaites. La décoration a été totalement repensée et l’ameublement remis à neuf », prennent-ils soin de préciser.

« Quelle bonne nouvelle pour la Ville de Saint-Gabriel, a lancé monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel. Située en face du lac Maskinongé, la CACHE du LAC constitue un emplacement de choix pour les touristes et vient répondre dès aujourd’hui à un besoin criant. Je suis persuadé que plusieurs festivaliers, autant pour le Festival d’été que pour le Festitrad entre autres seront ravis d’apprendre que de nouvelles unités d’hébergement sont désormais à leur disposition. Cela aura, j’en suis persuadé, une incidence directe sur la vigueur de notre économie locale et régionale », a-t-il ajouté.

Situés dans les anciens locaux du Bosquet, la CACHE du LAC et Chez Marso entraînent le maintien et la création de nombreux emplois. Le projet représente un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars.