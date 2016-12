« TESTEZ VOTRE PITCH! » ou quand nos entrepreneurs croient aux Anges

Pour une première fois dans la MRC de Joliette, six entrepreneurs prometteurs, provenant des MRC de Joliette, de D’Autray, de Montcalm et de Matawinie sont venus « tester leur pitch », c’est-à-dire présenter leur projet d’affaires, devant un panel de six investisseurs privés, constitué de membres du regroupement Anges Québec.

Chaque entrepreneur disposait d’un total de huit minutes pour présenter son projet d’entreprise aux panelistes qui par la suite, faisaient part de leurs commentaires. Le format permettait aux promoteurs de faire ressortir les points saillants de leur projet et d’obtenir des conseils de personnes d’affaires chevronnées. Pour ces investisseurs d’expérience, l’objectif de cette rencontre était essentiellement de faire bénéficier les promoteurs de leur expertise et de faciliter une mise en relation avec toute personne qui pourrait être stratégique pour l’évolution de leur entreprise.

L’événement, qui a eu lieu au Château Joliette, était organisé par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), en collaboration avec la SADC de d’Autray-Joliette (SADC), la SADC de Matawinie et la MRC de Montcalm. Les trois organismes de développement économique ont procédé au recrutement des entreprises et leurs conseillers respectifs les ont solidement préparés pour ce défi. Les entrepreneurs suivants ont accepté l’invitation :

De la MRC de Joliette Marianne Verstraelen (Ma vitrine Bio) Mathieu Ricard (Riego) Stéphane Gauthier (Logiq Innovation)

De la MRC de Matawinie Marc-André Forest (ELPC)

De la MRC de Montcalm Mario Éthier (Chef Canin) Sylvie Dessureault (Syquam)

Précisons qu’Anges Québec est un réseau de 180 investisseurs privés qui identifie, finance et accompagne les entreprises innovantes à fort potentiel au Québec. À ce jour, les membres d'Anges Québec ont réalisé 122 investissements et réinvestissements auprès de 76 entreprises prometteuses en démarrage.



UN ANGE DE CHEZ NOUS

Au nombre des Anges présents sur le panel, soulignons la présence de Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ, mais également, membre actif du conseil d’administration d’Anges Québec. Femme d’affaires et entrepreneur bien connue de la MRC de Joliette pour avoir dirigé le cabinet d’assurances La Turquoise à Notre-Dame-des-Prairies, elle a choisit de s’investir dans le développement économique de la MRC de Joliette : « En synergie avec toute l’équipe de la CDÉJ et les acteurs socio-économique du milieu, nous allons contribuer, à notre façon, à la prospérité et à la qualité de vie de la MRC de Joliette en stimulant l’investissement de nos entreprises et par la création ou le maintien d’emplois qualifiés sur notre territoire », de préciser Mme Mailhot.

QUI SONT LES ANGES?

Les anges, membres D’Anges Québec, sont des entrepreneurs et professionnels d’expérience qui contribuent au lancement et à la croissance d’entreprises dans de multiples secteurs, partout au Québec. Leur implication est participative et variée. Que ce soit en lien avec l’axe innovation ou immobilier, Anges Québec est toujours à l’affût de projets prometteurs, menés par des entrepreneurs capables de les concrétiser.