Un investissement majeur pour l’expansion et la croissance d’Émulsions Bourget dans la région de Lanaudière

C’est dans le but de soutenir sa croissance qu’Émulsions Bourget inc. vient de réaliser un investissement majeur d’un peu plus de 1M $ dans ses installations stratégiques de St-Paul-de-Joliette, dans Lanaudière, qui constituent le cœur même de ses activités de production de produits chimiques destinés à tous les types de travaux routiers et autoroutiers du Québec. Cet investissement devrait du même coup permettre au seul fournisseur de produits, à propriété exclusivement québécoise, avec certification ISO 9001, d’augmenter ses parts de marché non seulement au Québec, mais aussi, en Ontario et à l’international, dans une bonne mesure.

« Cela devrait se traduire par l’agrandissement d’installations existantes ainsi que par la construction de nouveaux bâtiments qui nous permettront, non seulement de croître, mais d’atteindre des niveaux de productivité accrue et, surtout, un meilleur contrôle des coûts de revient » a précisé le président et chef de la direction d’Émulsions Bourget inc. et de la maison-mère, Entreprises Bourget inc., monsieur Luc Delangis.

Ce dernier a par ailleurs précisé que les produits d’émulsions bitumineuses de l’entreprise constituaient une part importante de la pierre d’assise de toute intervention en construction routière, en raison du caractère essentiel de ceux-ci dans la qualité et la durée de vie d’un nouveau revêtement routier, par exemple. « Nous ne cessons de travailler et d’investir en recherche et développement dans nos propres laboratoires » a poursuivi monsieur Delangis en insistant sur le fait qu’à titre de fournisseur à propriété québécoise de produits émulsifiants, Émulsions Bourget se distingue nettement de la concurrence, en jouant dans la cour des grands composée en grande majorité, chez nous, d’entreprises multinationales.

À ce chapitre particulier, le président de Émulsions Bourget inc. a aussi dit escompter pouvoir pénétrer davantage les marchés municipal et provincial et l’ensemble du secteur public et parapublic, à raison de plus que cela consoliderait la présence de la technologie et du savoir-faire du Québec dans un secteur occupé largement par des joueurs américains ou européens, tout en proposant une offre produits et une offre de prix capables de minimiser les coûts administratifs de la clientèle dans un contexte concurrentiel qui lui sera plus favorable.

« Cet investissement marque notre engagement et notre fidélité envers la communauté » a poursuivi monsieur Delangis en soutenant que celui-ci engendrera des retombées économiques locales directes et indirectes significatives, tout en contribuant à pérenniser les emplois et à en créer du même coup.

Par-delà les retombées de toute nature, Émulsions Bourget est en mesure de faciliter l’accès à ces produits de pointe aux clients de tous les horizons, en région, même en régions plus éloignées, en raison du réseau de différents sites d’entreposage et de distribution qu’elle possède partout au Québec.

Monsieur Delangis a conclu en affirmant que l’ensemble des travaux découlant de cet investissement sera sûrement complété dans le premier trimestre de l’année 2017.