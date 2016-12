La période de mise en candidature est lancée pour le Gala Excelsiors 2017

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est heureuse de lancer la période de mise en candidature de la 31e édition du Gala Excelsiors qui aura lieu vendredi le 28 avril 2017 au Centre Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée.

Le gala de l’excellence de la MRC de Joliette, présenté par Desjardins Entreprises, est en effet de retour pour une 31e édition. Le comité organisateur, qui travaille depuis plusieurs semaines déjà, est heureux d’annoncer que la période de mise en candidature est maintenant ouverte. Tous les détails sont disponibles à la section dédiée au Gala Excelsiors sur le site www.ccgj.qc.ca.

La nouvelle procédure, mise en place depuis quelques années et fort appréciée, déterminant les lauréats Excelsiors par un jury indépendant demeure. Cela dit, une nouvelle catégorie voit le jour cette année! Il s’agit de la catégorie Exportation, regroupant toute entreprise ou organisation qui investit des efforts et des ressources en matière de développement de marchés étrangers et d’exportation. Les catégories seront donc:

- Commercial

- Culture

- Exportation

- Industriel et Manufacturier

- Nouvelle entreprise

- Organisme communautaire, d’économie sociale ou philanthropique

- Organisme public ou parapublic et municipalité

- Professionnel

- Relève

- Services

- Tourisme

Les organisations intéressées qui souhaitent déposer leur candidature dans l’une des catégories doivent être situées sur le territoire de la MRC de Joliette ou encore, être membre en règle de la Chambre de Commerce du Grand Joliette. La date limite pour soumettre une candidature est vendredi le 10 février 2017 à 16h.

Depuis la première édition en 1987, le Gala Excelsiors a pris de l’ampleur par son évolution et son innovation. D’ailleurs, Mme Marie Van Den Broek, administratrice à la Chambre de Commerce du Grand Joliette et responsable du comité, s’en trouve ravie.

Pour les entreprises et partenaires qui souhaitent obtenir de plus amples informations, contactez la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.