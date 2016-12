Une première Pharmacie éco+responsable à Saint-Thomas avec Maillon Vert!

C’est avec grande fierté que la pharmacie Yannick Coulombe et Isabelle Parent de Saint-Thomas, affiliée à Uniprix, annonce son engagement à devenir une Pharmacie éco+responsable avec Maillon Vert. Démarche unique en Amérique du Nord, le programme vise à aider les pharmacies à se démarquer par la mise en œuvre de mesures écologiques, sociales et économiques concrètes.

« En tant que pharmaciens, notre souci premier est la santé et le bien-être des gens. Être écoresponsable, c’est prendre soin à la fois de notre communauté et de notre planète. Depuis longtemps, nous souhaitions contribuer davantage en ce sens. D’ailleurs, les résultats d’un sondage maison indiquent que 95 % de nos clients nous pressent à protéger l’environnement! Devenir une Pharmacie éco+responsable avec Maillon Vert nous permet dorénavant de relever ce défi avec enthousiasme et détermination », a expliqué Mme Isabelle Parent, pharmacienne propriétaire.

La première étape pour rendre la pharmacie écoresponsable a consisté en un diagnostic de l’entreprise par Maillon Vert. À la suite d’une collaboration étroite, un plan d’action spécifique à la pharmacie a été élaboré. La participation des employés sera sollicitée au cours de chacune de ces actions.

« La démarche Pharmacie éco+responsable combine des actions environnementales, telles que l’amélioration de l’utilisation des fioles et des piluliers, l’amélioration de la gestion du papier et l’optimisation du transport, à des actions sociales, comme offrir gratuitement aux enfants l’impression de leurs photos avec le père Noël », a souligné M. Yannick Coulombe.

Depuis plus de quatre ans, l’approche de Maillon Vert repose sur quatre piliers : l’implication sociale, les produits et services, les matières résiduelles ainsi que l’énergie et les transports. On se rappellera que Maillon Vert lançait en 2014 le Guide des meilleures pratiques en développement durable (DD), appuyé par de nombreux organismes tels l’Ordre des pharmaciens du Québec, l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires et la Fondation David Suzuki.

À propos de Maillon Vert

Fondé par un pharmacien, M. Marc-André Mailhot, Maillon Vert a pour mission de promouvoir et permettre le virage des pharmacies afin qu’elles soient écoresponsables et socialement solidaires, tout en améliorant nettement leur performance économique. Aujourd’hui, Maillon Vert accompagne plus d’une quinzaine de Pharmacies éco+responsables, et compte étendre sa démarche à l’ensemble des pharmacies du Québec.

maillon-vert.com