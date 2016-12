Inauguration de la succursale Brunet plus Ste-Julienne

Chez Brunet, la santé, c’est tout ce qui compte! Ayant pour mission de proposer aux Québécois les conseils et les services en santé les plus personnalisés qui soient, l’enseigne Brunet est heureuse de poursuivre le développement de son réseau avec l’ouverture d’un 186e établissement; la 4e succursale dans Lanaudière. La population de Sainte-Julienne et des environs peut maintenant compter sur un nouveau partenaire pour l’aider à prendre soin de sa santé et de son mieux-être. Les pharmaciens propriétaires, Mme Audrey Trotier-Rivest et M. Luc Archambault, ainsi que McMahon Distributeur pharmaceutique inc., franchiseur de l’enseigne Brunet, sont heureux d’annoncer l’ouverture officielle d’une succursale Brunet Plus située au 1515, route 125 à Sainte-Julienne.

« Brunet, qui célèbre son 161e anniversaire cette année, souhaite se différencier et créer un lien santé encore plus fort avec les consommateurs, en misant sur la prévention. Vos nouveaux pharmaciens propriétaires partagent les valeurs de l’enseigne Brunet. Nous avons tous à cœur de demeurer une marque de confiance, de proximité et de référence en matière de santé et mieux-être pour notre fidèle clientèle. Nous avons d’ailleurs lancé, en mai dernier, un outil interactif gratuit, le Parcours Santé Active, qui a pour but d’aider les gens à prendre leur santé en main. Je vous invite à en faire l’essai dès maintenant! » a déclaré Luc Martinovitch, vice-président et directeur général, McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

Aménagée au coût de plus de 1 million de dollars, cette nouvelle succursale, d’une superficie de quelque 748 mètres2 (8 053 pieds2) propose une grande variété de produits, en plus d’offrir une gamme de services personnalisés dans un décor épuré misant sur le confort. Du côté de la pharmacie, tout a été pensé pour rendre l’expérience client des plus agréables : l’ergonomie du laboratoire, l’éclairage, l’aire d’attente, la hauteur des plafonds, la signalisation et le vaste éventail de produits. L’élément central de l’aménagement de cette pharmacie est sans contredit l’aspect plus fonctionnel du laboratoire qui permet à l’équipe en place de réaliser des gains d’efficacité importants. Les clients auront ainsi plus de temps avec le ou la pharmacien(ne) afin de bénéficier de ses conseils.

« Nous sommes très fiers d’inaugurer notre pharmacie affiliée à l’enseigne Brunet Plus et d’offrir à la population de Sainte-Julienne une expérience améliorée à tous les niveaux. C’est avec impatience que nous attendons nos nouveaux patients afin de les accompagner vers l’atteinte de leurs objectifs de santé », a déclaré la pharmacienne propriétaire, Audrey Trotier-Rivest. « Nous sommes d’autant plus fiers d’être affiliés à une enseigne québécoise qui met la santé et l’expérience de la clientèle au premier plan dans toutes ses décisions, plus particulièrement dans un contexte où les pharmaciens jouent un rôle de plus en plus grand en matière de santé », a ajouté Luc Archambault, également pharmacien propriétaire de l’établissement.

Afin de mieux répondre aux besoins de la population, la pharmacie propose de nombreux services complémentaires dont la consultation personnalisée, la mise sous pilulier, le suivi de la tension artérielle et de la glycémie, des soins à domicile, ainsi qu’un service de consultation santé-voyage.



En magasin, la clientèle pourra également profiter de quelques nouveautés chez Brunet, comme une section de produits naturels Naturiste, des aliments santé La Mère Poule, ainsi que des thés de spécialité TeaTaxi. De plus, la section dermocosmétique propose un vaste éventail de produits dans un décor contemporain. Les rayons de produits pour bébé et de produits orthopédiques ont aussi été entièrement repensés. Plus vastes, les sections sont dotées d’une nouvelle signalisation facilitant la circulation et le repérage des articles les plus populaires.

Parcours Santé Active

Accessible gratuitement sur le site web brunet.ca et sur l’application MonBrunet, ce nouvel outil numérique a été développé de concert avec des professionnels du bien-être psychologique et physique, de la saine alimentation et de l’activité physique, les trois piliers du programme. Répondez à un court questionnaire pour obtenir votre score santé; vous pourrez vous comparer par rapport à la moyenne des participants. Complétez ensuite votre inscription pour recevoir des conseils personnalisés et des propositions de défis afin d’améliorer votre santé.