Vincent Quintal se joint à l’équipe de Communication Lanaudière

L’Agence de Communication Lanaudière est fière d’annoncer l’embauche de Vincent Quintal à titre de Directeur du développement des affaires et conseiller senior.



Issu d’une des familles pionnières de Repentigny, M. Quintal est un gestionnaire efficace comptant plusieurs années d’expérience dans le domaine des technologies numériques. Leader mobilisateur reconnu pour sa rigueur et pour son esprit d’analyse et de synthèse, il se spécialise autant en direction d’équipes multidisciplinaires qu’en amélioration des processus d’affaires.



Le président de Communication Lanaudière, Christian Gauthier, se réjouit au plus haut point de l’arrivée de Vincent au sein de l’agence. « C’est un énorme privilège d’annoncer l’embauche d’un tel leader, d’autant plus que sa venue nous comble pour de nombreuses raisons. En plus d’être très impliqué et connu dans la région, il apporte à l’agence une solide expertise dans le domaine des stratégies web, du réseautage et de la téléphonie d’entreprise et industrielle. C’est un volet que nous voulions développer. Avec son arrivée, nous le ferons avec l’un des meilleurs de sa profession ».



Vincent Quintal développera aussi le marché des affaires local et régional, et s’occupera d’activités corporatives de l’agence. Consultant en téléphonie IP pour Monarque Télécom depuis 2011, Quintal se joint à une équipe d’expérience comptant déjà les conseillers seniors Michel Racette et Michel Goudreau, ainsi qu’Isabelle Bougie, chargée de projets.



« Le monde des communications m’a toujours fasciné. C’est d’ailleurs ce que j’ai dit à Christian lors de notre première rencontre l’été dernier. Il y a plusieurs années que je souhaite voir une porte s’ouvrir vers ce milieu. Or, voilà que ça se fait avec une agence à la réputation solide, et avec des gens d’expérience et de qualité. Je ne pouvais demander mieux! » explique Vincent Quintal.



Son arrivée s’inscrit dans la volonté de l’agence de vouloir offrir à ses clients et aux entreprises une gamme complète de services de communications stratégiques et de relations publiques en harmonie avec le marché actuel des communications.

Communication Lanaudière, fondée en 1985, entamera en janvier sa 32e année d’exploitation. Vous pouvez nous joindre au www.communicationlanaudiere.com ou au 450-654-4075.