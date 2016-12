Multimédia Matawinie, de l’entrepreneuriat à l’école des Chutes de Rawdon

C’est avec enthousiasme et fierté que les élèves de l’école secondaire Des Chutes de Rawdon, en étroite collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie, lancent officiellement l’entreprise Multimédia Matawinie (M3).



M3 est né du projet «Réussir ensemble», piloté par le Carrefour jeunesse-emploi au sein de l'école Des Chutes, afin de favoriser la persévérance scolaire. L'intérêt des élèves du projet envers l'entrepreneuriat étudiant a suscité l'idée de leur offrir une expérience enrichissante à travers la création d’une entreprise d’économie sociale.

De la création à l’action

Grâce à diverses formations et à l’encadrement personnalisé d’un intervenant-coordonnateur, les étudiants acquièrent plusieurs notions au niveau technique du multimédia ainsi que sur la mise sur pied d'une entreprise, augmentant leur sentiment de compétence et leur estime de soi.



Le projet agit donc comme levier dans l’augmentation de la persévérance à l’école des étudiants impliqués tout en formant une main-d’œuvre qualifiée, et en favorisant le développement de la relève entrepreneuriale en Matawinie.



Jérémie Lavallée, président du conseil jeune, explique: «Pour moi, c’est l’occasion de faire valoir mon sens du leadership de manière positive. Je me sens responsable de mener à bien l’entreprise et j’utilise mon potentiel de rassembleur autour de ce projet».