Plus de 500 M$ d’investissements dans la MRC de Joliette en 2016

À un mois des fêtes de fin d’année, la CDÉJ dresse un bilan très positif du dynamisme économique sur le territoire de la MRC de Joliette.

« En effet, 2016 va certainement rester marquée longtemps dans nos mémoires comme l'une des plus importantes en terme d'investissements sur le territoire de la MRC de Joliette », de mentionner Ginette Mailhot, présidente de la CDÉJ. Elle ajoute : « À ce jour, les investissements annoncés publiquement par des entreprises ou autres organisations dépassent les 530 millions de dollars! »

Pour Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de St-Paul : « Tout ce dynamisme économique n’est certainement pas étranger à notre grand potentiel d’accueil entrepreneurial et à la concertation des acteurs socio-économique du territoire. J’ajouterais également le fait que notre MRC regorge d’entrepreneurs dynamiques. Ce qui est très réjouissant! »

Soulignons qu'à elles seules, les deux plus importantes entreprises manufacturières de la MRC, Bridgestone et Produits Kruger, ont confirmé des projets d'investissements de 312 M$ et 55 M$ pour la modernisation de leurs installations de production. Elles consolident ainsi près de 2 000 emplois et améliorent leur capacité de production pour plusieurs années. Rappelons que la MRC de Joliette a contribué à hauteur de 150 000 $ dans le projet de l'usine Bridgestone et 80 000 $ pour le projet de Produits Kruger.

À ces deux grands joueurs, on peut ajouter des entreprises comme Triotech, Intelia, Harnois Groupe Pétrolier, Patrick Morin, Agro 100 et plusieurs autres qui ont également investi des sommes importantes dans des acquisitions stratégiques ou des projets innovants.

Mme Mailhot précise que : « même en excluant les 367 M$ des projets majeurs de Bridgestone et Produits Kruger, les investissements rendus publics en 2016 (172 M$) jusqu’à ce jour par nos entreprises sur le territoire sont beaucoup plus élevés que ceux des quatre dernières années! Ce sont de très bonnes nouvelles et cela confirme l’orientation stratégique de la CDÉJ, soit celle de promouvoir et faire rayonner une image fédératrice et attractive du dynamisme économique de notre territoire ».