La Chambre reçoit monsieur Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

La Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) est fière de recevoir comme conférencier le député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, monsieur Luc Blanchette. Lors du dîner mensuel du 5 décembre prochain, qui se tiendra au Château Joliette à partir de 11 h 45, le ministre Blanchette nous entretiendra sur l’industrie forestière d’aujourd’hui et de demain : les possibilités du régime forestier québécois.

Monsieur Blanchette nous présentera un portrait de l’industrie forestière d’aujourd’hui, ainsi qu’une vision de son avenir et des possibilités qui s’offriront au Québec et ses régions. À l’occasion de son passage à la CCGJ, monsieur le ministre souhaite présenter la situation actuelle de l’industrie; présenter les défis et les possibilités de l’avenir; présenter une vision de l’innovation en forêt; présenter une vision durable tant au niveau environnemental, économique et social de l’industrie forestière.

La Chambre profitera de l’occasion pour remettre le titre de personnalité du mois de novembre à Techno Diesel et celui de décembre à Mélymax. Lors de ce dîner, la Chambre profitera aussi de l’occasion pour souligner le 50e anniversaire du Studio de photographie Y. Forest.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d’affaires et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.

La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.