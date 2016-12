Plus de 300 personnes ont assisté au lancement du Coffret M ta Région 2017 et ont célébré le premier anniversaire de la jeune entreprise lanaudoise au Musée d’art de Joliette, ce mardi 8 novembre.

Cette soirée festive, signée M ta Région, a été l’occasion de souligner les réalisations de l’entreprise, qui compte maintenant plus de 4000 membres dans Lanaudière et un réseau de près de 200 des meilleures adresses de la région.

Les nouveautés du coffret M 2017

La qualité est toujours au rendez-vous pour le Coffret M, qui comprend une Carte de membre M ta Région ainsi que le fameux Guide des meilleures adresses de Lanaudière 2017.



Édité et rédigé par l’équipe d’M ta Région, le Guide présente 40 pages de plus que l’an passé, du contenu personnalisé pour chaque adresse mise en valeur, 272 pages couleurs de découvertes et une nouvelle section pour noter ses économies, ses coups de coeur et ses prochaines idées de sorties !



IGA, revendeur officiel du coffret M 2017

Moins de 3000 copies du Coffret M ta Région seront mis en vente pendant la période des Fêtes. Il sera possible de se le procurer en ligne, au mtaregion.com, pour seulement 69,95 $ ou chez les revendeurs officiels d’M ta Région, dont le Centre Culturel de Joliette, le Théâtre du Vieux-Terrebonne, le Théâtre Hector-Charland, l’Entre-Jeux et les 9 IGA de Lanaudière !

Cette nouvelle collaboration entre M ta Région, le IGA et les salles de spectacle de la région permettra de faire valoir les entreprises d’ici qui se démarquent et d’encourager l’achat local.

M ta Région, bientôt dans les autRes Régions du Québec !

Fière de son succès dans Lanaudière, M ta Région est présentement en train de développer son réseau dans plusieurs autres régions du Québec. Une annonce à ce sujet aura lieu ce printemps !

Lancée en novembre 2015 et primé au Concours québécois des jeunes entrepreneurs, M ta Région est une startup de Lanaudière qui a pour mission de faire découvrir les entreprises de la région de Lanaudière qui se démarquent tout en favorisant l’achat local. Le concept compte déjà plus de 4000 membres à son actif dans la région et un réseau de près de 200 partenaires : restos, boutiques, producteurs locaux, activités sportives, etc.