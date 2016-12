Résultat de l’étude de clientèle au centre-ville de Joliette

Pour connaître les besoins de la population, la Société de développement du centre-ville de Joliette a mandaté en juin dernier Potloc pour mener une étude de clientèle sur son territoire. La firme Potloc est une entreprise avec un concept ingénieux qui a un objectif : développer les espaces commerciaux vides des quartiers pour les dynamiser et pour qu’ils correspondent aux besoins de ses citoyens. Bref, Potloc est une entreprise qui vise à développer des quartiers, à l’image de ses habitants.

Dans le contexte où le commerce de détail est en pleine transformation entre autres, par l’ajout de nouveaux joueurs avec les boutiques en ligne, le centre-ville de Joliette doit se définir en répondant aux besoins des Joliettains.

Cette étude a permis de sonder plus de 1591 clients appartenant au bassin de consommateurs défini par la Société de développement du centre-ville de Joliette. La participation remarquable des citoyens démontre hors de tout doute l’attachement exceptionnel qu’a la population pour son centre-ville. Le sondage s’est déroulé entre le mois de juin et la fin du mois d’août 2016.

Les résultats de l’étude permettent de définir les besoins de la population et ainsi développer une offre commerciale qui y répond. Choisissez vos prochains commerçants était le thème utilisé pour approcher la communauté. « Les gens de Joliette et des environs sont les mieux placés pour nous dire leurs besoins. Éventuellement ce sont eux qui fréquenteront ces nouveaux commerces » d’expliquer monsieur David Bélanger, président de la SDCJ.

La zone d’étude comprenait la zone primaire, moins de 3 km, la zone secondaire, entre 3 et 8 km et la zone tertiaire plus de 8 km. L’échantillon représente 49% d’hommes et 51% de femmes. Les données statistiques de ce sondage présentent une marge d’erreur de 3,22% pour un niveau de confiance de 99%. Ce qui est très bon comme résultat.



LES GRANDES LIGNES DU SONDAGE

Quelle que soit leur origine géographique, la première raison qui pousse les répondants à se rendre au centre-ville de Joliette est le magasinage (66%), suivi de près par les

447 rue Notre-Dame, Joliette – J6E 3H5 450.753.7405 www.centrevilledejoliette.qc.ca

restaurants, cafés et bars (62%). À cette question, les répondants pouvaient faire plusieurs choix de réponses.

On peut voir également que les répondants sont des consommateurs fidèles qui participent aux événements avec une certaine assiduité. Ainsi 64% des répondants déclarent s’être rendu aux Marchés de Noël Joliette-Lanaudière l’an passé et 57% à la vente-trottoir. Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière demeurent l’événement le plus visité et apprécié par toutes les catégories, peu importe l’âge, la provenance et le sexe. À cette question, les répondants pouvaient également faire plusieurs choix de réponses.

À la question « Quel nouveau type de commerce aimeriez-vous voir au centre-ville de Joliette ? » dans le classement général des types de commerces les plus demandés, c’est la catégorie « alimentation » qui arrive en tête avec plus de 40% des suffrages. L’alimentation comprend les sous-catégories chocolaterie, fruits et légumes, poissonnerie etc. À la deuxième position des besoins les plus exprimés, on retrouve la catégorie « mode & accessoires » qui rassemble 26% des voix.

Les citoyens de Joliette ont une plus grande propension à réclamer une épicerie générale qui représente 46% des suffrages. Ils sont également plus fidèles aux événements avec 69% des suffrages visitant les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière. Il est aussi intéressant de noter que les citoyens du Grand Joliette fréquentent le centre-ville sur une base régulière puisque 47% d’entre eux déclarent s’y rendre une ou plusieurs fois par semaine.

Les non-résidents de Joliette fréquentent le centre-ville au moins une fois par semaine à 53%. Pour cette catégorie, c’est le magasinage à 71% qui les attirent au centre-ville. Ils ont déclaré s’être rendus aux Marchés de Noël Joliette-Lanaudière à 60% l’an passé. La mode femme arrive en tête des besoins exprimés avec 13% des voix.

À la lumière de l’ensemble des résultats du sondage, la SDCJ continuera de faire du recrutement commercial mais accentuera ses efforts afin de courtiser et d’implanter les entreprises que la population désire au centre-ville de Joliette. Des actions complémentaires sont également mises de l’avant ou le seront dans les prochains mois avec les partenaires du milieu dont, évidemment la Ville. Déjà, l’organisme met à la disposition des entrepreneurs désireux de s’établir au centre-ville, un guide d’implantation. « Le centre-ville de Joliette a beaucoup de potentiel et en ce sens l’approche de Potloc nous permet de travailler le recrutement du commerce de détail différemment » de conclure monsieur Bélanger.

La SDCJ invite les entrepreneurs qui ont des projets à communiquer à ses bureaux au 450.753.7405.

-