Express Mondor, GAIN Clean Fuel et Gaz Métro annoncent la construction d’une station au gaz naturel comprimé

Express Mondor, U.S. Venture GAIN Clean Fuel Canada, et Gaz Métro annoncent la construction d’une station publique au gaz naturel comprimé (GNC) à Lanoraie, qui deviendra la 9e à joindre la Route bleue. La nouvelle station au GNC permettra à Express Mondor de disposer d’une source alternative de carburant pour moderniser sa flotte de camions afin de réduire ses dépenses énergétiques et les impacts environnementaux de ses activités.

Les travaux de construction et d’aménagement de la nouvelle station, qui représentent un investissement de près de 3,5 millions $ de la part de Gain Clean Fuel et Express Mondor, ont débuté et devraient être complétés d’ici la fin de l’année 2016. La station sera située le long de l’autoroute 40, dans la portion nord du parc industriel de Lanoraie. L’alimentation en gaz naturel sera assurée par Gaz Métro.



« Nous avons choisi de nous associer à GAIN Clean Fuel pour la construction de cette station afin de demeurer à l’avant-garde de notre industrie. D’ailleurs, nous avons entrepris un programme d’acquisition de 50 nouveaux camions au GNC qui sera complété au cours des prochaines années, pour continuer à bien servir nos clients partout en Amérique du Nord, tout en améliorant notre performance énergétique et environnementale », déclare Billy Mondor, vice-président, Développement des affaires d’Express Mondor.

« Nous sommes très heureux de cette entente avec Express Mondor et de l’aménagement de cette nouvelle station publique au GNC à Lanoraie », ajoute Marc-André Paquin, directeur, Développement des affaires de GAIN Clean Fuel Canada. « La nouvelle station sera située le long du corridor de camionnage très achalandé de l’autoroute 40, qui relie les villes de Montréal et de Québec, en passant par Trois-Rivières, ce qui permettra de servir plusieurs transporteurs qui souhaitent profiter des avantages du GNC ».

Grâce à ses camions fonctionnant au GNC, Express Mondor réalisera des économies de carburant substantielles et un gain d’efficacité pouvant atteindre plus de 30 % au kilomètre, en plus d’une réduction allant jusqu’à 25 % des émissions de gaz à effet de serre de ses nouveaux camions. Les camions au GNC seront également plus silencieux, tout en étant aussi fiables et puissants que ceux fonctionnant au diesel.

«Gaz Métro est ravie de voir cette nouvelle station de GAIN Clean Fuel devenir la 9e à se joindre à la Route bleue, un réseau public de stations de ravitaillement en gaz naturel, qui permet aux transporteurs de rouler avec un carburant moins émissif tout en bénéficiant des avantages qu’il offre en matière d’efficacité énergétique et de prix à la pompe. L’annonce d’aujourd’hui confirme que les entreprises de transport reconnaissent les nombreux bénéfices du gaz naturel en remplacement du diesel», indique David Vincent, directeur développement des affaires et énergies renouvelables, chez Gaz Métro. « Nous saluons Express Mondor qui a pris un virage clair vers le gaz naturel et nous espérons que d’autres transporteurs suivront son exemple pour demeurer à l’avant-garde de l’industrie ».



Nouvelle identité visuelle

« Express Mondor a aussi modernisé son identité visuelle qui apparaîtra sur tous nos nouveaux camions ainsi que, progressivement, sur tous nos autres camions et outils d’identification et de communication. Notre signature, « La passion comme moteur », traduit bien le dynamisme qui anime toute notre équipe, afin de satisfaire nos clients, tout en plaçant la conduite sécuritaire et la protection de l’environnement au cœur de nos actions », a conclu Billy Mondor.



À propos d’Express Mondor

Créée en 1995, à Lanoraie, Québec, Canada, par les frères Éric, Dany et Billy Mondor, Express Mondor est une entreprise de transport routier dont les véhicules transportent des marchandises générales ou des marchandises hors-normes sur les routes d’Amérique du Nord. Express Mondor offre, en plus du transport général et hors-norme, un éventail de services complémentaires incluant un service d’escorte routière certifié NYSDOT, des services logistiques et de courtage en transport, un service de douanes complet pour l’exportation et l’importation, ainsi qu’un service d’entreposage. Express Mondor compte une équipe d’employés dynamiques, professionnels et hautement qualifiés, qui exploitent, entretiennent, réparent et gèrent la flotte de camions et remorques. Pour plus d’information sur l’entreprise, consultez le www.expressmondor.net