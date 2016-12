Joignez-vous à notre Souper Tournant annuel !

La Chambre de Commerce du Grand Joliette vous invite à participer, en compagnie d’entrepreneurs et de partenaires du milieu des affaires, à la 16e édition du Souper Tournant qui aura lieu mardi le 29 novembre prochain dès 17h00 au Club de Golf de Joliette, à Saint-Charles-Borromée.

L’édition 2016 du Souper Tournant, une présentation de Femmessor région Lanaudière, en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, se fera sous le thème du réseautage.

« Les entrepreneurs négligent souvent le réseautage, que ce soit par manque de temps ou parce qu’ils ne sont pas confortables avec les traditionnels 5 à 7. Le Souper Tournant est une activité où il est facile de s’intégrer à la communauté d’affaires et c’est pourquoi nous sommes fières d’y être associées pour une troisième année consécutive » d’affirmer Mme Marie Van Den Broek, directrice de Femmessor région Lanaudière.

Rappelons que l’idée de base de cette soirée annuelle est de favoriser le réseautage et de permettre aux entrepreneurs de différentes générations d’échanger dans une ambiance décontractée. Un repas quatre (4) services est offert. À chaque plat, les convives sont invités à changer de table afin de maximiser les échanges. De plus, pendant la soirée, les participants auront la chance d’entendre des témoignages inspirants de gens d’affaires de la région.

Près de 200 personnes ont participé l’an dernier à cette activité. Réservez cette date à votre agenda et préparez vos cartes d’affaires. Les organisateurs vous y attendent en grand nombre! Les billets, offerts au coût de 40$ pour les membres de la Chambre et de 50$ pour les non-membres (incluant le repas, deux (2) consommations, taxes et services), sont disponibles à votre chambre de commerce ainsi qu’auprès des organismes en développement économique de la région.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450 759-6363.