Découvrez les opportunités d’affaires en Matawinie grâce au nouveau site web entreprendrematawinie.com

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie a dévoilé le 19 octobre les résultats de l’étude commerciale menée de mars à juillet 2016, auprès des dix (10) municipalités participantes de son territoire. De cette vaste démarche de consultation, à laquelle 6,5% de la population a répondu, plusieurs opportunités commerciales ont été identifiées et sont désormais promues via la nouvelle plate-forme web, entreprendrematawinie.com.

Le site Entreprendre Matawinie, est d’abord et avant tout, un projet concerté et mobilisateur, dont l’étape préalable consistait à sonder la population sur leurs réels besoins en commerces et services. Cette démarche a été menée de front en étroite collaboration avec le milieu municipal et les chambres de commerce, qui représentent des acteurs clés dans le développement économique du territoire. Les résultats de cette étude ont été compilés et mettent en lumière d’une (1) à trois (3) opportunités vedettes pour chaque municipalité. Tous les rapports de consultation sont d’ailleurs disponibles sur le site sous la rubrique «Études». Concrètement le projet vise trois (3) principaux objectifs, soit de faciliter le démarrage de nouveaux projets entrepreneuriaux, bonifier l’offre de produits et services des commerces déjà existants et ultimement à dynamiser le milieu de vie et ce, en répondant concrètement aux besoins des citoyens, villégiateurs et touristes fréquentant les municipalités concernées.



Une référence pour le développement entrepreneurial en Matawinie



Entreprendre Matawinie est idéal pour toute personne désirant démarrer son entreprise, à la recherche d’une nouvelle opportunité d’affaires ou étude de marché. La MRC Matawinie est un vaste territoire au potentiel immense, à moins d’une heure des grands centres urbains, et ce site est une vitrine pour la faire découvrir. Comme cette plate-forme se veut un outil vivant et évolutif, les entrepreneurs, municipalités, organismes de développement du territoire et agents immobiliers, sont invités à afficher de nouvelles opportunités d’affaires sur le site. Il est possible de soumettre un bâtiment commercial vacant, une entreprise à vendre, une franchise ou encore un besoin de votre localité, ce service est d’ailleurs entièrement gratuit.

Ce projet réalisé par la SADC Matawinie, a été réalisé grâce à un partenariat étroit avec les municipalités participantes soit : Saint-Donat, Saint-Jean-de-Matha, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Damien, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Côme et Chertsey. Le Service de développement local et régional de la MRC Matawinie, s’est également joint au projet en tant que partenaire pour le développement de la plate-forme web.