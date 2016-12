La Chambre reçoit monsieur Martin Perreault, vice-président de JC Perreault

Dans le cadre de la sixième édition du mois de l’économie sociale dans Lanaudière, la Table Régionale de l’Économie Sociale de Lanaudière (TRESL) et la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) sont fiers de recevoir comme conférencier monsieur Martin Perreault. Lors du dîner mensuel du 7 novembre prochain, qui se tiendra au Château Joliette à partir de 11 h 45, monsieur Perreault nous présentera un projet fort inspirant alliant, philanthropie, impact social et valeurs entrepreneuriales dans un cocktail typique de ce qu’il est convenu de nommer « l’économie sociale ».

Vice-président de JC Perreault, entreprise florissante dans la région lanaudoise, monsieur Perreault viendra nous entretenir sur « L’implication de soi dans notre société ». « Je vais vous faire part de comment nous en sommes venu et pourquoi nous avons bâti le Complexe JC Perreault en démontrant que si on ne s’implique pas, personne ne va le faire à notre place », annonce Martin Perreault.

À l’occasion de son passage à la CCGJ, monsieur Perreault souhaite nous démontrer

concrètement que l’entrepreneuriat peut servir des causes qui le dépassent et faire une différence dans la vie d’une collectivité.

Son engagement au sein de la communauté, en tant que président du conseil d’administration du Complexe JC Perreault et comme vice-président Montcalm de la campagne de financement de Centraide Lanaudière, font de lui un homme bien ancré dans la région. Depuis plus de 10 ans, il est aussi secrétaire général du groupement d’achat, « Les meubles PAS » qui regroupe une quinzaine de marchands avec plus de 60 points de vente à travers le Québec. Rappelons que le Complexe est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire bouger les jeunes et de lutter contre le décrochage scolaire.

Lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour souligner le 40e anniversaire de la Bijouterie P&M Bélanger.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de

partenaires du milieu d’affaires et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité. Vous pouvez d’ores et déjà confirmer votre présence et réserver vos billets auprès de la permanence de la Chambre de Commerce du Grand Joliette par courriel à info@ccgj.qc.ca ou par téléphone au 450-759-6363.

La tenue des dîners conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une

présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.