Plastiques GPR Inc., 30 ans d’engagement!

Le samedi 15 octobre dernier, les employés de Plastiques GPR Inc., les travailleurs retraités et leurs familles étaient conviés à une Journée familiale, la première d’une série d’activités qui s’échelonneront durant toute l’année, afin de célébrer et de commémorer le trentième anniversaire de la fondation de l’entreprise. Au programme, visites de l’usine et bureaux, jeux gonflables, dîner, ateliers de djembé et animations.

Fondée en septembre 1986, l’entreprise de moulage de plastique par injection, située à Saint-Félix-de-Valois, embauche maintenant plus de 200 employés, ce qui en fait l’un des employeurs les plus importants dans la région.

Engagés envers leur communauté

La majorité des employés de Plastiques GPR Inc. s’étaient réunis le 30 septembre dernier au Camp Papillon St-Alphonse-de-Rodriguez, sous le thème « l’engagement communautaire nous tient à cœur ». Depuis maintenant 5 ans, les propriétaires de Plastiques GPR Inc., offrent gratuitement les services de leurs employés lors d’une journée de corvées au Camp Papillon, un OSBL qui accueille des jeunes souffrant de handicaps. Félicitations et merci aux gens présents pour leur implication.