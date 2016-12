Le Porc Épic rouve ses portes

Après avoir été fermé durant quelques mois pour des raisons personnelles, le restaurant Porc Épic de Joliette a rouvert ses portes au cours des derniers jours, sous une nouvelle administration.



Les deux nouveaux propriétaires, Martin Connoly et Carmen Ducharme ont procédé à l’ouverture officielle, lors d’un 5 à 7, le 12 octobre.



« C’est en janvier dernier que l’idée d’acquérir le restaurant m’a effleuré l’esprit lorsqu’une annonce est parue dans une revue spécialisée. J’ai fait une première offre qui a été refusée avant de revenir à la charge en juin dernier. Cette fois-ci ce fût la bonne », a mentionné M. Connolly, en entrevue au Journal.



Ce dernier possède 25 ans d’expérience à titre de consultant dans le domaine de la restauration, en restructuration et élaboration de menus. Il a notamment travaillé avec Daniel Langlois, bien connu dans ce domaine, en plus d’avoir été propriétaire de trois restaurants.



« Les critiques ici étaient très bonnes. De plus, j’aimais le décor qu’il y avait dans le local. On a fait très peu de changement », a-t-il ajouté.



Néanmoins, Martin Connolly a mis sa touche personnelle au menu de l’établissement. À base de porc, le porc épic offrira un Osso Buco, des escalopes italiennes, du porc Wellington, etc. Les gens pourront aussi découvrir une recette revampée du Mac’N Chesse avec 5 sortes de fromages.



Pour Carmen Ducharme, sœur du romancier Réjean Ducharme, la participation à ce projet est venue il y a quelques semaines à la suite d’une rencontre impromptue avec Martin Connolly, sur la place Bourget. « Carmen possède tout un charisme et a un excellent sens de l’humour. Elle cadre parfaitement dans l’optique du restaurant qui se veut convivial », a précisé M. Connolly.



Le restaurant est ouvert du lundi au mercredi de 11 heures à 18 h 30, le jeudi et vendredi de 11 h 00 à 21 h 30, et le samedi de 11 heures à 18 heures (selon la demande).