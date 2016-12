Axios atelier numérique inc. appuyé par DÉA

Quelques semaines après l’annonce d’appui à trois entreprises de son territoire, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a continué dans la même vague en attribuant un montant de 7 500 $ à l’entreprise Axios atelier numérique inc. leur permettant de faire l’acquisition d’une deuxième machine de coupe automatisée.

L’origine de cette subvention de la MRC découle du Programme d’aide au développement des entreprises de Développement Économique D’Autray (DÉA), un outil simplifiant pour les entrepreneurs ayant des projets de démarrage, d’implantation, d’expansion et d’acquisition d’entreprises.

Installée dans l’incubateur d’entreprises Laprade à Lanoraie, plus précisément au 169 rue du Parc-Industriel, l’entreprise est administrée par Jean-François Gagné et Marilynn Morin. Comptant maintenant sur deux années d’opérations, ces entrepreneurs connaissent une phase d’expansion et prévoient l’ajout d’un employé à temps plein à leur effectif.

Axios atelier numérique inc. se spécialise dans l’usinage numérique de tous les matériaux non ferreux. Leurs équipements à la fine pointe de la technologie ainsi que leur expertise permettent la matérialisation de projets conventionnels ou excentriques, passant de l’architecture à l’industriel. À titre d’exemple, il peut s’agir de pièces mécaniques, de composantes de meubles, d’instrument de musique, d’éléments de décor commercial ou artistique, etc. Pour en connaître davantage sur l’entreprise, vous pouvez consulter leur site Internet au www.axiosatelier.com.

« Cet apport est substantiel, en plus d’être essentiel à notre expansion. Nous sommes très reconnaissants et choyés de jouir du support du DÉA », a expliqué Jean-François Gagné, président de l'entreprise, à propos du soutien de DÉA.

Il est possible de communiquer avec l’équipe de DÉA par téléphone au 450 836-7007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca.