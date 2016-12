Des formations et des activités incontournables pour les entrepreneurs de D’Autray

Pour une quatrième édition, Axé-Compétences D’Autray lance le calendrier de formations et d’activités pour l’année 2016-2017. Les gens d’affaires de la MRC de D’Autray auront accès à des formations de qualité à prix abordable grâce à la collaboration des quatre partenaires socioéconomiques du milieu soit le Centre local d’emploi de Berthierville (CLE), le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Développement économique D’Autray et la SADC de D’Autray-Joliette. L’implication des partenaires d’Axé-Compétences D’Autray permet d’offrir des formations à coût très abordable pour les entrepreneurs puisque ces derniers paient moins de 25 % du coût réel des formations.

L’édition de cette année compte des formations incontournables et essentielles pour le développement des compétences des entrepreneurs de notre territoire, soit :

- Vente et marketing (4 ateliers : le positionnement, la publicité, le Web et la vente)

+ Accompagnement « coaching » en marketing

- Comprendre ses finances d’entreprise (savoir interpréter ses états financiers)

+ Accompagnement « coaching » en comptabilité

- Les aspects pratiques et légaux & droit des affaires

- Exportation et les stratégies Web à l’international

- TPS et la TVQ

De plus, le Souper tournant, sous le thème Faites votre marque avec un ré$eautage efficace!, revient pour une 3e édition le mardi 8 novembre dès 17 h 30, au Club de golf de Berthier, le coût du billet est de 35 $. Organisé en collaboration avec la Chambre de commerce de Brandon, la Chambre de commerce et d’Industrie Berthier/D’Autray et le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie, l’événement de réseautage par excellence dans la MRC de D’Autray opte cette année pour une nouveauté! En effet, monsieur Julien Roy, expert en relation d’affaires, présentera une conférence pour aider les gens d’affaires à maximiser leur réseautage d’affaires.

La programmation complète se retrouve sur le site Web de la SADC à MaSADC.ca. Les entrepreneurs désirant en apprendre davantage sur ces formations ou s’inscrire à celles-ci sont invités à communiquer avec madame Nathalie Gauthier, agente de développement local et administratif, au 450 836-0990 ou par courriel ngauthier@MaSADC.ca.