Le plus prestigieux concours d’affaires du Québec ouvre sa période de mise en candidature

C’est tout récemment que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) donne le coup d’envoi de la 37e édition de son prestigieux concours Les Mercuriades, qui récompense l’engagement et les réalisations du milieu des affaires québécois. Les entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dès maintenant dans l’une des 14 catégories et ce, jusqu’au 23 décembre prochain.

« Le Québec regorge d’entreprises, dans toutes les régions, qui font preuve de vision et de leadership. Depuis 37 ans, la FCCQ s’est donné pour mission de reconnaître la qualité et le savoir-faire de ceux et celles qui contribuent à l’effervescence et à la croissance de notre économie. Il est important de célébrer le succès des entreprises qui permet au Québec de rayonner », a souligné M. Stéphane Forget, président-directeur intérimaire de la FCCQ.

M. Martin Thibodeau, président, Direction du Québec, RBC Banque Royale, qui assumera pour une troisième année la présidence de la soirée de gala du concours Les Mercuriades, a pour sa part convié les entreprises à s’inscrire en rappelant les avantages émanant de la notoriété de l’événement. « En s’inscrivant au concours Les Mercuriades, les entreprises se donnent l’occasion de faire un bilan stratégique de leurs réalisations, sans compter que Les Mercuriades contribuent à stimuler la capacité d’innovation, l’enthousiasme et la détermination des entreprises du Québec et de leurs équipes ».

« Les entreprises de notre région sont créatives et performantes; je les encourage à s’inscrire au concours Les Mercuriades, parce qu’elles méritent qu’on souligne leur excellence, que leur savoir-faire soit reconnu et applaudit par tout le Québec », a pour sa part insisté Me Guy Bisaillon, président de la Chambre de commerce Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ).

Cette année, les dossiers de candidature ont été simplifiés, notamment, par l’information financière à soumettre et ce, sans compromettre la rigueur qui fait la renommée du concours.

Pour sa 37e édition, le concours Les Mercuriades se renouvelle en adaptant ses catégories pour mieux s’adapter à la réalité. Ainsi apparaissent les catégories « Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprise », « Employeur de l’année » et « Stratégie d’affaires à succès ».

Au total, ce sont donc 14 catégories auxquelles les PME et les grandes entreprises peuvent soumettre dès maintenant leur candidature :

- Accroissement de la productivité

- Contribution au développement économique et régional

- Développement d’une technologie Web ou mobile

- Employeur de l’année

- Engagement dans la collectivité

- Entrepreneuriat, relève et transfert d’entreprise

- Exportation et développement des marchés internationaux

- Innovation

- Leadership Germaine-Gibara (réservée aux femmes d’affaires)

- Mérite formation en entreprise

- Relève Leadership Germaine-Gibara (réservée aux femmes d’affaires de moins de 40 ans)

- Santé et sécurité du travail

- Stratégie d’affaires à succès

- Stratégie de développement durable

Chacune des entreprises lauréates dans sa catégorie sera automatiquement finaliste à la plus haute reconnaissance du concours Les Mercuriades, celle d’entreprise de l’année. L’année dernière, les honneurs ont été remportées par les entreprises Optel Vision, de Québec, pour le volet Grande entreprise et à Opal-RT Technologies, de Montréal, pour le volet PME.

Pour s’inscrire au concours Les Mercuriades les entreprises peuvent consulter mercuriades.ca ou contacter Caroline Gauthier au 514 844-9571, poste 3241, ou au 1 800 361-5019 (numéro sans frais).