Ouverture de la Librairie Martin Express aux Galeries Joliette

Librairie Martin Express ouvre officiellement les portes de son nouveau magasin la fin de semaine du 15 et 16 octobre dont la deuxième phase vient de se terminer. La librairie située aux Galeries Joliette s’étale sur une superficie de plus de 6 000 pi carrés.

Il y a quelques mois, Librairie Martin Express présentait une première phase au public et annonçait l’ouverture imminente de la deuxième phase au début de l’automne 2016. L’aménagement de l’espace magasin a nécessité un investissement de plus de 500 000 $ : le tout pour offrir à la population québécoise les meilleurs produits culturels. Les Lanaudois et Lanaudoises ont une librairie de laquelle ils ont raison d’être fiers.

Jeux, loisirs, papeterie, bandes dessinées, bouquins et musique : la variété offerte s’inscrit dans cet objectif de se démarquer et de s’inscrire comme chef de file dans le monde des librairies au Québec. Le tout sur deux espaces combinant plus de 6 000 pieds carrés de pur plaisir.

Ainsi, Librairie Martin Express vous invite à venir célébrer les nouveaux locaux la fin de semaine du 15 et 16 octobre. Une ambiance festive sera créée pour l’occasion. Venez cultiver le plaisir qui perdure depuis 1925.

Deux phases pour plus de plaisir

90 années plus tard, Librairie Martin Express innove et présente une toute nouvelle image plus forte et adaptée à la demande. Avec ses tout nouveaux locaux, elle tend à transformer la vision de la population face aux librairies québécoises. Par sa vaste gamme de produits culturels et ses lieux avant-gardistes, elle veut inspirer les libraires partout ailleurs.



La première phase présentée il y a quelque mois s’inscrit dans une ambiance moderne. La deuxième phase se marie avec la première en ajoutant une atmosphère paisible et chaleureuse puisqu’une section sur deux étages rappelant les grandes bibliothèques a été créée.