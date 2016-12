26 000 $ remis à trois entreprises d'autréennes

En clôture du mois de septembre, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a communiqué les appuis financiers octroyés à trois entreprises de son territoire par le biais de programmes d’aide menés par Développement Économique D’Autray (DÉA).

Multiservice Hydrovac Pro et Les Belles Combines ont chacun reçu un montant de 7 500 $ dans le cadre du Programme d’aide au développement des entreprises. Ce fonds vise à supporter financièrement les projets de démarrage, d’implantation, d’expansion et d’acquisition d’entreprises du territoire.

Installée à Lanoraie, l’entreprise Multiservice Hydrovac Pro est spécialisée en hydro excavation aspiration et en nettoyage à haute pression de grande qualité. Les entreprises d’excavation, de construction, de télécommunications, de gaz naturel, de même que les villes et les municipalités peuvent bénéficier de leur expertise. Le printemps dernier, ces entrepreneurs ont remporté le volet régional du Défi OSEntreprendre dans la catégorie Services aux entreprises. Il est possible d’en savoir plus sur leurs services en se rendant sur le site Internet de l’entreprise au www.hydrovacpro.ca.

« La subvention de DÉA est un bel encouragement pour notre entreprise! Ce soutien nous permettra de poursuivre notre rêve et nos efforts à faire connaître nos services », a partagé, Patrick Sheppard, copropriétaire de Multiservice Hydrovac Pro à propos de l’aide obtenue.

Les Belles Combines est une entreprise sortie de l’imaginaire des sœurs Bernèche, natives de Mandeville. En plus de proposer un vaste inventaire de vêtements pour enfant, elles ont su créer des astuces ainsi que des outils à la fois éducatifs, ludiques et utiles pour encourager l’épanouissement des familles et de leur marmaille. Advenant que votre curiosité soit stimulée, vous pouvez consulter le www.lesbellescombines.com.

La troisième subvention, d’un montant de 11 000 $, a été versée à Synagri S.E.C. à partir du Programme d’aide à l’émergence de projets d’entreprises dont l’objectif est de faciliter la préparation de projets structurants ou les activités nécessaires à la concrétisation de projets d’investissement.

Implanté sur le rang Haut-de-la-Rivière à Sainte-Élisabeth, le fabricant, détaillant et distributeur d’engrais mixtes, offre également des services d’analyses techniques évoluées qui révèlent les propriétés chimiques des sols, permettant de déterminer la composition exacte des intrants nécessaires et la quantité requise.

Développement Économique D’Autray mise sur des effectifs en mesure d’aider toute personne ayant des projets dans les affaires, et ce, peu importe leur stade de réalisation. Leur équipe est joignable par téléphone au 450 836-7007 ou par courriel à l’adresse suivante : developpement@mrcautray.qc.ca.