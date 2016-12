La Chambre reçoit Madame la Vice-première-ministre Lise Thériault

La Chambre de Commerce du Grand Joliette est très fière de recevoir Madame Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière comme conférencière lors de son dîner mensuel du lundi 3 octobre prochain.

Le thème proposé pour ce dîner de la saison 2016-2017 : «Des actions concrètes pour faciliter la vie de nos entrepreneurs».

À l’occasion de son passage à la CCGJ, madame Thériault nous présentera les 7 grands chantiers et la série de mesures que le gouvernement a mis en place pour favoriser le développement de projets entrepreneuriaux et la croissance économique du Québec.

La prospérité et la compétitivité des entreprises sont plus que jamais au cœur des préoccupations du gouvernement provincial. Leur Plan d’action gouvernemental 2016-2018 offre des solutions concrètes aux entreprises dans un contexte économique qui se transforme à grande vitesse. Développé de concert avec le milieu des affaires, ce plan répond précisément aux besoins des entrepreneurs pour les aider à se concentrer d’abord et avant tout sur leurs projets.

Lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour souligner le 25e anniversaire du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d'affaires et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité.

