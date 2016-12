Le DG de l'usine Bridgestone de Joliette sera le premier conférencier de la Chambre de commerce

La Chambre de commerce du Grand Joliette recevra Robert Verrault, MBA, FCPA, FCMA, directeur général de l’usine Bridgestone Canada inc. de Joliette comme conférencier lors de son dîner mensuel du lundi 12 septembre prochain.

Une formule différente sera proposée pour ce premier dîner de la saison 2016-2017. Les participants assisteront à une entrevue pendant laquelle M. Verreault répondra aux questions d’un animateur chevronné. Un choix de questions soumises, sur place, par les convives sera également transmis à l’invité.

Robert Verreault a débuté sa carrière au sein du Groupe Cascades où il a œuvré pendant dix ans à l’international et au Québec à titre de contrôleur comptable, directeur de la production et directeur d’usine. Par la suite, M. Verreault a décidé de poursuivre sa carrière de directeur général en prenant les rênes de l’usine de Louisiana Pacific à Saint-Michel-des-Saints dans la région de Lanaudière. C’est en 2006 qu’il s’est joint au Groupe Bridgestone qui lui a alors confié la mission de gérer et de faire prospérer l’ensemble des opérations à l’usine de Joliette. Son implication, ainsi que celle de l’ensemble des personnes participant au succès de l’usine Bridgestone de Joliette, leur valurent de nombreuses reconnaissances, dont les prix « Entreprise de l’année » et « Accroissement de la productivité », au gala des Mercuriades de 2010, « Grande mention » aux Grands prix québécois de la qualité en 2010 et une médaille d’argent aux Prix Canada pour l’excellence en 2011.

Lors de ce dîner, la Chambre profitera de l’occasion pour souligner le 50e anniversaire de Spécialités commerciales Cuisine et Vous et le 35e anniversaire de la Chambre immobilière de Lanaudière.

Le Comité Dîners de la Chambre vous invite à partager un bon repas en compagnie de partenaires du milieu d'affaires, et ce, tout en vous informant sur un sujet d'actualité.

La tenue des dîners-conférences de la Chambre de Commerce du Grand Joliette est une présentation des avocats et professionnels du cabinet Dunton Rainville de Joliette.