Les Matinées lanaudoises dévoilent leur nouvelle programmation

Les déjeuners-conférences des Matinées lanaudoises reviennent cet automne avec une nouvelle programmation inspirante qui permettra aux dirigeants d’entreprises, aux gestionnaires ainsi qu’aux employés de demeurer à la fine pointe des tendances en matière de gestion des ressources humaines.

Toujours avec la mission de collaborer au développement et au maintien d’une culture de formation dans les entreprises et les organisations, les Matinées lanaudoises proposent une saison 2016-2017 mettant en vedette six conférenciers de renom.

Automne 2016

Le 21 septembre — Sylvain Boudreau – Le MOI inc.



Sylvain Boudreau est considéré comme l’un des conférenciers les plus prolifiques au Québec. Communicateur hors pair, il livre des messages percutants avec humour et fluidité. C’est lui qui aura le plaisir de donner le coup d’envoi à la nouvelle saison avec sa conférence « Le MOI inc. ». Une conférence vivante qui incite les participants à réaliser l’importance de leur implication au travail et le pouvoir qu’ils détiennent sur leur propre vie.



Tout le monde aspire à être un grand leader. Mais, être grand signifie aussi offrir une grandeur d’âme, de cœur et d’esprit. Dans sa conférence, l’auteur, Richard Aubé, proposera aux participants d’approfondir leurs connaissances du leadership en insistant sur l’importance du savoir-être afin de pouvoir mobiliser davantage leurs troupes pour atteindre des objectifs communs.



Docteur en psychologie du sport et ostéopathe, expert et praticien renommé dans le domaine de la posture, de la biomécanique et de la psychologie sportive depuis plus de 20 ans, Sylvain Guimond a eu l’occasion de traiter plus de 1 000 athlètes d’élite tels que Mario Lemieux, Tiger Woods, John Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon.



En travaillant avec ces personnalités de renommée mondiale, Sylvain Guimond a constaté qu’ils avaient tous des caractéristiques communes, qui leur ont permis d’atteindre leurs objectifs et de vivre leurs rêves au présent.



Lors de sa conférence, les participants apprendront à mieux se connaître et à mieux connaître les membres de leur équipe pour performer au maximum, tout en étant le plus heureux possible.

Hiver 2017

Le 15 février – Jasmin Bergeron – L’effet WOW, en vente et en développement des affaires.



Un des grands défis des conseillers en vente consiste à établir et maintenir des relations à long terme avec leurs clients. Pour réussir, il est donc primordial de posséder plusieurs qualités et aptitudes relationnelles. Cette conférence a été conçue en coopération avec plusieurs conseillers performants qui se démarquent par leur succès avec leurs clients. L’effet WOW est basé sur la pratique, l’interaction et l’humour. D’ailleurs, des exercices pratiques seront suggérés afin de rendre l’expérience aussi enrichissante que possible.



Quel gestionnaire n’a pas été confronté à des salariés entretenant des relations interpersonnelles difficiles avec leurs collègues ou avec la direction : salariés colériques, revendicateurs, contestataires ou simplement susceptibles qui, en raison de leur attitude, contribuent à la détérioration du climat de travail. Que ce genre de comportement soit ponctuel ou chronique, il est essentiel que les gestionnaires interviennent afin d’éviter que la situation ne dégénère.



Docteur en neuropsychologie et psychologie clinique, Guillaume Dulude se spécialise au niveau des processus cognitifs, c'est-à-dire, des opérations mentales. Sa conférence vise à démontrer que grâce aux neurosciences et à la psychologie clinique, il est possible de générer le maximum d’effet dans toutes les situations de communication personnelles et professionnelles. Guillaume Dulude présentera les tendances et stratégies de communication qui permettent d’améliorer son leadership et d’avoir le maximum d’influence positive, même en situation d’opposition. Cette conférence adresse spécifiquement les aspects cognitifs et non verbaux de la communication.

Une histoire de succès

Les déjeuners-conférences des Matinées lanaudoises ont lieu, de 7 h 30 à 9 h, au Club de golf de Joliette, à Saint-Charles-Borromée. Annuellement, plus de 1 000 participants apprécient la pertinence des conférenciers et l’ambiance générale des déjeuners. Les conférences sont variées et reflètent les grandes tendances du marché du travail. Cela assure aux gestionnaires de la région du contenu de qualité sans qu’ils aient à débourser d’importants frais de déplacement vers les grands centres. De plus, l’activité est souvent une belle occasion de réseautage entre les participants.

Les déjeuners-conférences sont offerts à prix modique à toutes les organisations de Lanaudière. Peu importe le secteur d’activité économique ou le type d’entreprise. Au coût de 40 $ par personne, taxes incluses, le prix d’entrée demeure peu élevé, car la priorité du comité organisateur est de favoriser l’accessibilité au plus grand nombre de participants. Soulignons que les inscriptions peuvent se faire en toute sécurité sur le site www.martineeslanaudoises.com, par le biais de la plateforme transactionnelle PayPal.