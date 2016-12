Les travaux d’agrandissement de Bridgstone débutent

Voir la galerie de photos

C’est devant plusieurs dignitaires que Bridgestone a effectué le lancement des travaux d’agrandissement de son usine de Joliette, le 18 août, en fin d’avant-midi.

Plusieurs membres de la haute direction de l’entreprise étaient présents ainsi que le maire de Joliette, Alain Beaudry, plusieurs conseillers municipaux, plusieurs maires du grand Joliette ainsi que des représentants de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.

D’entrée de jeu, le directeur-général de l’usine joliettaine, Robert Verrault, a rappelé que l’entreprise fêtait ses 50 ans d’histoire cette année à Joliette. « Lorsqu’en mai 1965, la direction de Firestone a décidé de construire une usine ici, on souhaitait produire des pneus avant la fin de l'année. Le 30 décembre 1965, le premier pneu était produit », a-t-il rappelé.

De son côté, Gordon Knapp, chef des opérations de Bridgestone Americas inc. et président et chef de la direction de Bridgestone Americas The Opérations, n’avait que des bons mots pour Joliette et son directeur Robert Verreault. « Leur persévérance et leur travail est remarquable. Avec l’agrandissement, l’usine de Joliette sera plus compétitive et produira plus de pneus», a-t-il déclaré.

Le maire Alain Beaudry était très fier de participer à la fête. « La Bridgestone, c’est le plus gros employeur du grand Joliette avec ses 1300 emplois. L’investissement de l’entreprise démontre qu’elle a pleinement confiance à l’usine de Joliette. Ça consolidera des emplois pour longtemps », a-t-il mentionné.

Investissement de 312 M$

Rappelons qu’en février dernier, l’entreprise avait annoncé un investissement de 312 millions$ dans la modernisation de son usine de pneus de Joliette.

L'objectif de cet investissement majeur est de renouveler certains équipements qui sont désuets. De plus, l'usine sera agrandie de 20% de sa superficie actuelle

Grâce à l'agrandissement, Bridgestone prévoit ajouter, d'ici les sept prochaines années, 16 machines d'assemblage, huit machines d'approvisionnement, huit presses, sept écarteurs automatiques, quatre tables d'inspection manuelle, une coupeuse de carcasse, une ligne d'extrusion de semelles de pneus et une confectionneuse de plis de ceinture d'acier. La capacité de production des pneus passera de 17 000 à 20 000 pneus quotidiennement.

Le gouvernement provincial investira 54 millions$ dans ce projet soit un prêt de 44 millions$ et une contribution financière non remboursable de 10 millions $.

La Ville de Joliette contribuera pour une somme de 90 000$ dans ces travaux. Rappelons enfin, qu’en décembre 2015, un nouveau contrat de travail a été signé entre les travailleurs de Bridgestone et la direction qui se terminera en 2023

La MRC Joliette, par le biais de la CDEJ, a aussi injecté une somme de 150 000$ dans ce projet.

.